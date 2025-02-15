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Kara doymayanlara müjde: Çarşambayı bekleyin

Kara doymayanlara müjde: Çarşambayı bekleyin

04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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İstanbul’da gelecek hafta yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü itibarıyla kentin yeniden beyaza bürünebileceği müjdesini verdi. “Şubat ayını ‘kış ayı’ olarak geçireceğiz” diyen Şen, şunları söyledi: “Marmara’da hafta sonu sıcaklıklar 12-13 derecelere çıkacak. İç bölgelerde kar yağışı devam edecek. Önümüzdeki hafta ise yeni bir soğuk hava dalgası daha geliyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü tahmin ettiğimiz gibi 5 derecelere düşerse, İstanbul’a üçüncü kar yağışı da gerçekleşecek. Bu kar yağışı üçüncüsüyle de bitmeyecek gibi görünüyor. Tahminime göre bir iki defa daha kar yağacak. Kar kalınlığının her seferinde artmasını bekliyoruz.”



#hava durumu
#kar
#yağış
#İstanbul

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