Kar sevinci: Bugün İstanbul'da okullar tatil

İstanbul, dün güne bembeyaz bir örtüyle uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, dün özellikle kentin kuzey bölgelerinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken, 9 ilçede okullar tatil edildi.





YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da sürücüler zor anlar yaşadı. Beylikdüzü’nde yokuş çıkamayan araçlar kayarak kazalara neden oldu. Kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu iş saatinde yer yer yüzde 90’lara çıktı. Esenyurt’ta ise yokuş çıkamayan bazı araçlar geri kayarak kazalara yol açtı. Başakşehir’de kar yağışının ardından kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. İlçede 4. Etap Yunus Emre Caddesi'nde, rampayı çıkmakta zorlanan İETT otobüsü yolda kaldı. Arnavutköy'de yolda kalan minibüsü ise yolcuları ittirerek kurtarmaya çalıştı. Şamlar bağlantı yolunda seyreden tır sürücüsü Murat Kaya, bir süre sonra kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Aracıyla yolda mahsur kalan Kaya, sabah saat 09.00'dan beri yolda olduğunu, gidecekleri yere ulaşamadıklarını söyledi. Habipler- Mahmutbey yolunun Sultangazi kesiminde etkili olan karyağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sarıyer'de etkili olan kar nedeniyle Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.





AKOM’DAN YENI UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün de İstanbul’da kuvvetli kar geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla’da yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmamasını önerdi.





Kar topuyla kutlama

Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, tatil haberini sokaklarda kartopu oynayarak kutladı. Başakşehir ve Sultangazi’de beyaza bürünen parklarda çocuklar kardan adam yaparak eğlendi. "Çocuklarımız çok mutlu oldu, geçen sene az yağmıştı, bu sene bolca oynuyorlar" diyen veliler, kar sevincine ortak oldu. Başakşehir'de kar tatilinin ardından yürüyerek evine giden 11. sınıf öğrencisi Emir Özbey, yağışın kendilerini çok mutlu ettiğini, okulların tatil edilmesiyle karın tadını çıkardıklarını söyledi. Arnavutköy’de çocuklar karın tadını yokuştan poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı. Servis şoförleri de öğrencileri evlerine ulaştırmak için mesaiye erken başladı.





İstanbul’da okullar tatil

Dün artan kar yağışıyla birlikte 9 ilçede okulların tatil edildiği İstanbul'da bugün il genelinde eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini devam ettirmesinin beklendiğini belirterek, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. Vali Gül, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi . Dün de Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’den oluşan 9 ilçede okullar tatil edildi.



