Megakent İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, bu sabah itibarıyla birçok ilçede kar yağışına dönüştü.

Öğle saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 9 ilçede eğitime ara verilmişti.

İstanbul'da çarşamba günü okullar tatil

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde yarın da etkisini sürdürecek soğuk hava nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün (12 Şubat Çarşamba) ara verildiğini bildirdi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Vali Gül'ün X hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. "







