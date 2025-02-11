Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da okullar tatil: Vali Gül 'etkisini devam ettirecek' diyerek duyurdu

İstanbul'da okullar tatil: Vali Gül 'etkisini devam ettirecek' diyerek duyurdu

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:2111/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullar yarın (12 Şubat) tatil edildi. Haberi aktaran İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir." dedi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Megakent İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, bu sabah itibarıyla birçok ilçede kar yağışına dönüştü.

Öğle saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 9 ilçede eğitime ara verilmişti.

İstanbul'da çarşamba günü okullar tatil

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde yarın da etkisini sürdürecek soğuk hava nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün (12 Şubat Çarşamba) ara verildiğini bildirdi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Vali Gül'ün X hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. "



#İstanbul
#Davut Gül
#Kar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK verileri yayımladı: Ne avro ne dolar ne de BIST 100 işte Ocak 2025’in en kârlı yatırım aracı