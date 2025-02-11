Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul için yeni uyarı: Saat 18.00'den sonra kuvvetlenecek

İstanbul için yeni uyarı: Saat 18.00'den sonra kuvvetlenecek

15:5911/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği belirtildi. İşte detaylar...

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar karla kaplandı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda mahsur kaldı. Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda durağa kayarak yanaştı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ise yokuş aşağı kayan otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

Kentte 9 ilçede eğitime ara verildi


Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi.

Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiğini, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nda Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişlerinin öngörüldüğünü duyurdu.

İstanbul için yeni uyarı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi.

Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul dahil 3 il için sarı kodlu uyarı


Öte yandan Meteoroloji İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'a bugün ve yarın için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

#İstanbul
#Meteoroloji
#Hava durumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AKOM'dan İstanbul'un 4 ilçesine uyarı: Yoğun kar geçişleri olacak! Pendik, Tuzla, Kartal ve Şile'de yarın okullar tatil edilecek mi?