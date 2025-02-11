İstanbul için yeni uyarı: Saat 18.00'den sonra kuvvetlenecek

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği belirtildi. İşte detaylar...

1 /17 Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

2 /17 Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar karla kaplandı.

3 /17 Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda mahsur kaldı. Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda durağa kayarak yanaştı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ise yokuş aşağı kayan otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

4 /17 Kentte 9 ilçede eğitime ara verildi

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi.

5 /17 Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

6 /17 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiğini, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nda Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişlerinin öngörüldüğünü duyurdu.

7 /17 İstanbul için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi.

8 /17 Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

9 /17 İstanbul dahil 3 il için sarı kodlu uyarı

Öte yandan Meteoroloji İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'a bugün ve yarın için sarı kodlu uyarıda bulundu.

10 /17 Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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