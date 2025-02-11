İstanbul'da yollar beyaza büründü: Araçlar yollarda kaldı

İstanbul'da beyaza bürünen yollarda araçlar ilerlemekte güç çekti. Bazı araçlar kayarken, yolda kalan otomobilleri de vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Bir motosiklette devrildi.

1 /10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

2 /10 Arnavutköy Osmangazi Caddesi ve Büyükçekmece'de araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

3 /10 Bazı araçlar kayarken, bir motosiklette ilerleyemeyerek devrildi.

4 /10 Yolda kalan bazı araçları vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

5 /10 Arnavutköy çevre yolu Sultangazi istikametinde beyaza bürünen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekmeye başladı.

6 /10

7 /10

8 /10

9 /10