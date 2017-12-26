Kara kıta, Türkiye ile aydınlandı

2005’te ilan edilen “Afrika yılı” ile başlayan Kara Kıta açılımı burada hesap yapan eski sömürgecileri rahatsız ederken, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli etken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili temasları oldu. Sadece Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak 15 ülkeye çıkarma yaptı.

6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye’nin bölgeye toplam yatırımı 6 milyar doları aştı. 2009’da 12 olan büyükelçilik sayısı da artarak 39'a yükselirken THY de 32 Afrika ülkesinde 51 noktaya uçuş gerçekleştirmeye başladı.

EN BÜYÜK HASTANE

Türkiye, Kara Kıtanın gıda, çevre, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarına da el uzatan ülke oldu. Darfur-Nyala’da inşa edilen 150 yataklı Türkiye-Sudan Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Somali-Mogadişu’nun en büyük hastanelerinden biri olan 200 yataklı Recep Tayyip Erdoğan (Digfer) Hastanesi Türkiye’nin desteği ile yapıldı.

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ÖĞRENCİLERE BURS VERİLİYOR

Afrikalı öğrencilere Türkiye tarafından verilen burslar sayesinde Afrika ülkelerinde eğitimin kalitesi arttırıldı.