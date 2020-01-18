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POLİTİKA

Kara kutu inceleniyor

Ghosn’u Osaka’dan İstanbul’a, oradan da Beyrut’a götüren uçakların kara kutularına el koyuldu. Kabin konuşmaları ve kule ile diyalogların yer aldığı CVR’deki ses kayıtları, kaçışa ait yeni bilgiler verecek.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Japonya’da ev hapsinde tutulan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Ghosn’un 28 Aralık 2019’da TC-TSR kuyruk numaralı özel jetle Osaka’dan İstanbul’a, oradan da TC-RZA kuyruk numaralı özel jetle Beyrut’a kaçışıyla ilgili soruşturma kapsamında, uçakların karakutularına el koyuldu.

Carlos Ghosn

KONUŞMALAR ÇÖZÜLECEK

Birbirinden bağımsız iki ana parçadan oluşan karakutulardan Cockpit Voice Recorder (CVR) incelemeye alındı. İstanbul’da incelendiği öne sürülen CVR’de pilot kabinindeki konuşmalar ve pilotların kule ile aralarında geçen diyalogların bulunduğu öğrenildi. Ses kayıtlarının çözümlenmesiyle kaçışa ait yeni bilgelere ulaşılması hedefleniyor.

Karakutu

BANKALARA YAZI YAZILDI

  • Karakutunun diğer parçası olan ve uçuş sırasında uçağın kanat, motor gibi çeşitli bölümlerinden gelen verileri kaydeden Fligt Data Recorder (FDR) ise incelenmeyecek. Ses kayıt cihazı CVR haricinde tutuklu bulunan şüphelilerin HTS kayıtlarının da incelemeye alındığı öğrenilirken, pilotlar ve operasyon müdürü Okan Kösemen’in banka hesap hareketleriyle ilgili de bankalara yazı yazıldığı ifade edildi. Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan ve tutuklu bulunan pilotlar için 10 Ocak’ta istenen tahliye talebinin de reddedildiği öğrenildi.

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