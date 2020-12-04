Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar günü belli oldu
ANKARA

Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar günü belli oldu   

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıkların bir bölümü salonda hazır edildi. Bazı sanıklar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada son sözü dinlenen sanıklardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesinde görevli şube müdürü eski yarbay Sinan Şimşek, 15 Temmuz günü yaşadıklarının mesleki reflekslerle kontrolsüz geliştiğini, suç işleme niyetinin bulunmadığını savundu ve beraatını talep etti.

Eski KKK Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı tuğgeneral Erhan Caha, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananların kanunlara uygun olduğunu, kışladaki durumun darbeyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını savundu. Darbe girişimini "sözde darbe" olarak nitelendiren Caha, mahkemenin adil yargılama yapmadığını iddia etti. Suç işlemediğini öne süren Caha, beraat istedi.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ele geçirilmediğini, buradan kimseye emir verilip emir alınmadığını savundu. Kara Kuvvetlerinin yönetim merkezindeki hiçbir komuta kontrol sisteminin de kullanılmadığını iddia eden Boduroğlu, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıklarını ancak silah kullanmadıklarını öne sürdü.

"Bu insanların hiçbiri darbeci değil"

Boduroğlu, "Biz kimseden emir almadık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kışlası darbe girişimine katılmadı. Bu insanların hiçbiri darbeci değil. Beraatımı istiyorum." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar da savcılıktan beri tüm ifadelerinin aynı olduğunu belirterek, "Tüm deliller gösteriyor ki ben suç işlemedim. Şahsıma yönelik haksızlığa son verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Sekreteri albay Hüseyin Öztürk, mahkemeye kolaylıklar dilerken, Dinçer Özcan, hakkında iftiradan ibaret tüm iddiaları delillerle çürüttüğünü öne sürüp, beraat talebinde bulundu.

Eski KKK Terörle Mücadele Harekat Subayı yarbay Tanju Aydıncık, Kara Kuvvetleri idari tahkikat raporu ve tanıkların suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Beraat talep ettiler

Eski albay Erkan Erol, üzerine atılı suçları reddettiğini söyledi ve beraat talebinde bulundu. Eski binbaşı Mesut Şahan, darbe girişimi sırasında 1 nolu nizamiye kapısında bulunan herkesin tanık olarak dinlenmesini istediğini, tanıkların suçsuzluğunu ortaya koyduğunu öne sürüp beraat istedi. Diğer sanıklar da beraat talep etti.

Sanıkların tamamımın son sözlerinin dinlenilmesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmedip, davanın karar duruşmasının 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacağını bildirdi.

Abone Ol Google News
Fahrizade suikastıylailgili çarpıcı iddia

Fahrizade suikastıyla
ilgili çarpıcı iddia

Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor.
Gol ilk yarının sonunda geldi

Gol ilk yarının sonunda geldi

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Açılış maçındatartışılan an

Açılış maçında
tartışılan an

​Beşiktaşlılar hakemin kararına tepki gösterdi.
Rakamlar korkutuyor

Rakamlar korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.