|
Gündem

Karabağ'da 30 yıl sonra sandık kuruldu

Azerbaycan vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gitti. Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'da 30 yıl sonra ilk kez sandık kuruldu. Yüzde 92.1 oy oranıyla yeniden seçilen İlham Aliyev, oyunu Hankendi’de kullandı.

04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:01 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İlham Aliyev.
İlham Aliyev.

Azerbaycan'da tarihi nitelikte bir seçim süreci yaşandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oyunu, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak belirlediği Hankendi’de kullandı. Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’deki 122 numaralı seçim bölgesinin 14. seçim merkezinde oylarını kullandı. Aliyev’in Azerbaycan'ın 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgede oyunu kullanması sembolik açıdan da tarihi bir oy olarak kabul edildi. 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 76,73 oldu. Resmi sonuçlara göre Aliyev oyların yüzde 92,1'ini alarak yeniden seçildi. Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip ediyor

33 YIL SONRA KARABAĞ’A SANDIK

Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını yeniden ilan etmesinden beri ülkede 8 cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

8 cumhurbaşkanı seçimi Birinci Karabağ Savaşı'yla beraber Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin Ermenistan işgali altında olduğu ve yaklaşık bir milyon Azerbaycanlının ülke içinde yerinden edildiği bir ortamda gerçekleştirildi. Böylelikle seçimler, yeniden bağımsızlığının ardından ilk defa bütün Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilmiş oldu. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanabildi.

İlk tebrik Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev'in seçim zaferini kutlayan ilk liderlerden birisi oldu. Aliyev ile telefonda görüşen Erdoğan, sonuçların hayırlı olması temennisini dile getirdi.



#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Politika
#Seçim
#Karabağ
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2024 belli oldu