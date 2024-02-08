Karabağ'da 30 yıl sonra sandık kuruldu

Azerbaycan'da tarihi nitelikte bir seçim süreci yaşandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oyunu, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak belirlediği Hankendi’de kullandı. Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’deki 122 numaralı seçim bölgesinin 14. seçim merkezinde oylarını kullandı. Aliyev’in Azerbaycan'ın 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgede oyunu kullanması sembolik açıdan da tarihi bir oy olarak kabul edildi. 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 76,73 oldu. Resmi sonuçlara göre Aliyev oyların yüzde 92,1'ini alarak yeniden seçildi. Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip ediyor