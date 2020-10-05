HES kodu olmayanlar kapıdan geri dönmek zorunda kaldı

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Polisler halı sahada maç yaparken yakalamıştı: Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına gerçekleştirilecek saldırı için patlayıcı yerleştirilen yangın söndürme tüpü ile yakalanan 2 zanlı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında bilginin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de yapılan operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı bildirildi. İddianame, "Şüphelilerin örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir" denildi. Şüphelilerden Kemal A. ifadesinde, "Halı sahaya maç yapmaya gittim. O sırada polisler halı sahaya gelerek beni gözaltına aldı" dedi.