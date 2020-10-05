Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HES kodu olmayanlar kapıdan geri dönmek zorunda kaldı
KARABÜK

Karabük haberleri: HES kodu alamayanlar kamu binalarına giremedi

HES kodu olmayanlar kapıdan geri dönmek zorunda kaldı

Karabük'te kamu binalarındaki işleri için gelenler kapıda HES kodu sorgulaması yapan memurun uyarısı üzerine bazıları HES kodunu gösterdi bazıları ise kod alamadığı için içeri giremeyerek bölgeden uzaklaştı.

Haber Merkezi İHA
Karabük'te HES kodu alamayanlar kamu binalarına giremedi.
Karabük'te HES kodu alamayanlar kamu binalarına giremedi.

Karabük’te koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında kamu binalarına giriş için zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayan vatandaşlar belediyeye alınmadı.

Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor
KORONAVİRÜS
Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl İdare Şube Başkanları Toplantısında korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu olmayan vatandaşların kamu kurumlarına alınmayacağını duyurmuştu.

İHA
Karabük'te kamu binaları girişinde HES kodu uygulması.

Kararın uygulamaya konulmasının ardından Karabük Belediyesi’ne gelen vatandaşlara güvenlik görevlisi tarafından HES kodunun olup olmadığı soruldu.

HES KODU ALAMAYANLAR GERİ DÖNDÜ

  • Görevli, HES kodu olmayanların içeriye alınamayacağını belirtirken, vatandaşların HES kodunu kolayca alabilmeleri amacıyla belediye girişine bilgilendirme afişi asıldı. Bazı vatandaşlar HES kodunu almakta başarılı olamayınca geri dönmek zorunda kalırken bazı vatandaşlar da uygulamanın güzel olduğunu söyledi.

İHA
Karabük'te kamu binaları girişinde HES kodu uygulaması.

İHA
Karabük'te kamu binaları girişinde HES kodu uygulaması.

İHA

İHA
Abone Ol Google News
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Eşeklere mikroçip takıldı.
İşte işkence odası

İşte işkence odası

​Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğanı Katardaki Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı

DSÖ aşı<br>tarihini açıkladı

DSÖ aşı
tarihini açıkladı

​Koronavirüs aşısı ülkelere ne zaman dağıtılacak?
Balkanlardan<br>yağış geliyor

Balkanlardan
yağış geliyor

​Meteoroloji son tahminlerini açıkladı, iki gün etkili olacak.
Gardaşlık Zamanı

Gardaşlık Zamanı

​İHH, Azerbaycan'a destek için İstanbul'da destek konvoyu düzenledi.

Engellilere ilham oldu

Engellilere ilham oldu

​Görme engeline rağmen arabalara olan tutkusunu yitirmedi.

Polisler halı sahada maç yaparken yakalamıştı: Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Gündem

Polisler halı sahada maç yaparken yakalamıştı: Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına gerçekleştirilecek saldırı için patlayıcı yerleştirilen yangın söndürme tüpü ile yakalanan 2 zanlı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında bilginin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de yapılan operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı bildirildi. İddianame, "Şüphelilerin örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir" denildi. Şüphelilerden Kemal A. ifadesinde, "Halı sahaya maç yapmaya gittim. O sırada polisler halı sahaya gelerek beni gözaltına aldı" dedi.
Ayakları zincirle bağlı bir şekilde bulunmuştu: Yangından son anda kurtulan çocuğun ailesinin savunması şoke etti
Gündem

Ayakları zincirle bağlı bir şekilde bulunmuştu: Yangından son anda kurtulan çocuğun ailesinin savunması şoke etti

Bursa'da bir evde çıkan yangından ayaklarından zincirle bağlı halde alevlerin arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B. tedavi sürecinin sonunda olayı anlattı. E.B., babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyerek, "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi. Anne Hüsna Bilir ise, "Salı günleri ilçede pazar kuruluyor. Pazardaki esnafa zarar verdiği ve sürekli yaramazlık yaptığı için eşim oğlumu zincirliyor" ifadelerini kullandı.
Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Bursa için uyarı yapıldı. Son hava durumu tahminlerinde, Bursa’nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.