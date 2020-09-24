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Koronavirüs HES kodu nasıl alınır? 3 adımda HES kodu alma yöntemi
TÜRKİYE

HES kodu nasıl alınır? 3 adımda HES kodu alma yöntemi

Bir süredir ülkemizin mücadele verdiği koronavirüs sebebiyle ülke içi veya dışında seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlığı hakkında haberdar olmak için devletimiz tarafından çıkartılan HES koduna nasıl ulaşabiliriz sorusu kafaları karıştırıyordu. 3 aşamada HES kodu alma yöntemi ile bu sorun kısa sürede çözüm buluyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS yöntemi ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 aşamada HES kodu
3 aşamada HES kodu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan en büyük kararlardan birisi de HES kodu uygulaması oldu. HES kodu nasıl alınıyor?

Güvenli bir şekilde risk taşıyıp taşımadığımızı bilgilendirebileceğimiz, yaptığımız yolculuklar sonrasında kendimizde veya kullandığımız ulaşım araçlarında bulunan herhangi bir kişi de virüs tespit edilirse diğer yolculara ulaşıp, bu konu hakkında bilgilendirme yapıp kendilerini nasıl hissettiklerini öğrenip virüsü yayılmasını ön görüp bunu engellemek için birçok faydası da bulunmaktadır.

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Hes kodu nasıl alınır?

HES yani açılımı olan "Hayat Eve Sığar" devletimiz tarafından geliştirilen bu uygulamayı telefonumuza indirerek, HES kodu işlemleri kısmından HES kodu oluştur butonuna basarak kendimize ait olan HES koduna ulaşmış oluruz. Bir yıllık geçerlilik süresi bulunmaktadır.

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SMS ile HES kodu alma nasıl alınır?

HES kodunu almak için kullanılan ikinci yöntem ise SMS yöntemidir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C numarasını, Kimlik kartının ön kısmında yazan Seri Numarasının son dört hanesini ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır 2023'e SMS olarak gönderilir.

  • Yapacağınız seyahat için HES kodunuz telefonunuza gönderilir. Gönderilen HES kodunun paylaşım süresi özelliğinin yapılacak olan seyahatten 7 gün fazla olmalıdır. 15 gün seyahat yapılacaksa 22 günlük paylaşım izni verilmiş olmalıdır.

Eğer paylaşım süresi belirtilmezse gelen HES kodu 1 yıl geçerliliğini korur.

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E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodunu almak için kullanılabilecek üçüncü yöntem ise e-Devlet üzerinden HES kodunu almaktır. Öncelikle T.C kimlik numarası ile giriş yaptığımız e-Devlet şifremizin olması gerekiyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "HES Kodu üretme ve listeleme" seçeneğine tıklayıp "Yeni HES Kodu" seçeneğine de tıklayarak HES koduna ulaşabilirsiniz.

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