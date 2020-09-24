HES kodu nasıl alınır? 3 adımda HES kodu alma yöntemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan en büyük kararlardan birisi de HES kodu uygulaması oldu. HES kodu nasıl alınıyor?

Güvenli bir şekilde risk taşıyıp taşımadığımızı bilgilendirebileceğimiz, yaptığımız yolculuklar sonrasında kendimizde veya kullandığımız ulaşım araçlarında bulunan herhangi bir kişi de virüs tespit edilirse diğer yolculara ulaşıp, bu konu hakkında bilgilendirme yapıp kendilerini nasıl hissettiklerini öğrenip virüsü yayılmasını ön görüp bunu engellemek için birçok faydası da bulunmaktadır.

Foto arşiv

Hes kodu nasıl alınır?

HES yani açılımı olan "Hayat Eve Sığar" devletimiz tarafından geliştirilen bu uygulamayı telefonumuza indirerek, HES kodu işlemleri kısmından HES kodu oluştur butonuna basarak kendimize ait olan HES koduna ulaşmış oluruz. Bir yıllık geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Foto arşiv

SMS ile HES kodu alma nasıl alınır?

HES kodunu almak için kullanılan ikinci yöntem ise SMS yöntemidir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C numarasını, Kimlik kartının ön kısmında yazan Seri Numarasının son dört hanesini ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır 2023'e SMS olarak gönderilir.

Yapacağınız seyahat için HES kodunuz telefonunuza gönderilir. Gönderilen HES kodunun paylaşım süresi özelliğinin yapılacak olan seyahatten 7 gün fazla olmalıdır. 15 gün seyahat yapılacaksa 22 günlük paylaşım izni verilmiş olmalıdır.

Eğer paylaşım süresi belirtilmezse gelen HES kodu 1 yıl geçerliliğini korur.

Foto arşiv

E-Devlet ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodunu almak için kullanılabilecek üçüncü yöntem ise e-Devlet üzerinden HES kodunu almaktır. Öncelikle T.C kimlik numarası ile giriş yaptığımız e-Devlet şifremizin olması gerekiyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "HES Kodu üretme ve listeleme" seçeneğine tıklayıp "Yeni HES Kodu" seçeneğine de tıklayarak HES koduna ulaşabilirsiniz.

REKLAM

Foto arşiv

GÜNDEM ÖSYM sınavlarında HES kodu şartı: Hayat Eve Sığar kodu nasıl alınır?

KORONAVİRÜS Aşıya en yakın ülkeler: Koronavirüs aşısı bulundu mu, son durum ne?