Karabük'te yayaya çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Srebrenitsa Soykırımı’nda ailesinden 20 kişiyi gözünün önünde katlettiler

Adel Şabanoviç, soykırımından sağ kurtulan isimlerden birisi. Bosnalı Sırp güçleri ve Sırbistan bağlantılı paramiliter birlikler köyüne saldırdığında sadece 8 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte Srebrenitsa’ya sığındı. Srebrenitsa Soykırımı’nda ailesinden 22 kişi gözlerinin önünde öldürüldü. Acımasızca sivilleri katleden Sırp askerler o zamanlar sadece sekiz yaşında bir çocuk olan Adel’e ailesini kaybettiği bıçakları temizlettirdi. Soykırımından sonra ağır psikolojik sorunlar yaşamaya devam eden Adel Şabanoviç, her yıl Temmuz ayında soykırımın acısını yeniden yaşıyor. Yeni Şafak’a konuşan Adel, cenazeleri bulunan on sivil için “artık bir mezarları olacak” ifadesini kullanırken soykırımı suçlularının cezasını çekmemesini eleştirdi.