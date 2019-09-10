Gündem Karaburunun sembolü nergis hayata dönecek
İZMİR

Karaburun’un sembolü nergis hayata dönecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, nergis çiçeği ile ünlü Karaburun’da üretimi artırmak için 64 üreticiye nergis soğanı dağıttı. Başkan Soyer, “Nergis tekrar Karaburun’un sembolü olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karaburun Nergis Soğanı Dağıtım Töreni
Karaburun Nergis Soğanı Dağıtım Töreni

İzmir’de tarım ve hayvancılığı desteklemek, kooperatifleri güçlendirmek için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sefer Karaburunlu üreticileri sevindirdi. Nergisi ile ünlü Karaburun’da giderek azalan nergis üretimini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan nergis soğanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle üreticilere dağıtıldı.

Tunç Soyer

Proje kapsamında 64 üreticiye her bir üreticiye 5 bin adet olacak şekilde toplamda 317 bin 500 adet nergis soğanı dağıtacak.

Karaburun Meydanı’ndaki törende konuşan Başkan Soyer, tarım konusunda yapılan çalışmalarla İzmir’in tüm Türkiye’ye örnek olduğunu, Türkiye’nin izleyeceği bir yol haritasını ortaya koyduğunu belirtti.

NERGİS YENİDEN HAYAT BULACAK

Konuşmasında Karaburun’da nergisin yok olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Soyer, “Bunu kabul edemeyiz. Nergisi tekrar gün ışığına çıkarmak mecburiyetindeyiz. Hazırladığımız fideleri sizlere dağıtacağız. Nergis tekrar Karaburun’un, Mordoğan’ın sembolü olacak ve bütün Türkiye, dünya bununla iftihar edecek” dedi.

Nergis’in Karaburun’un bölgesinde yetiştiğini ancak şuan üretimin sona erdiğini söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Bunun nedeni hastalık ve bilinçsiz üretim. Belediyemizin desteği ile bundan sonra daha sağlıklı nergis üreteceğiz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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