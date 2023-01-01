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Karacabey Boğazı daha temiz olacak

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa’da Karacabey Boğazı’ndaki su kalitesinin arttırılması amacıyla Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hızla sürüyor.

04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor.

Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma konusunda da örnek yatırımları hayata geçiriyor. İçme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indirerek bu konuda Türkiye’de lider konumunda olan Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtımı ve geri kazanımı için arıtma tesisi sayısını her geçen gün arttırıyor. Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinin temelini geçtiğimiz mart ayında atan Büyükşehir Belediyesi, inşaatı hızla sürdürüyor. Karacabey ilçesi Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu yerleşimlerine hizmet verecek olan tesis, günlük 4 bin 400 metreküp kapasiteye sahip olacak. AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek olan tesiste arıtılmış sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilecek.


HIZLI ADIMLAR ATIYORUZ

Arıtma tesisi yatırımlarının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geçen senelerde büyük bir müsilaj problemi ülke gündemine geldi. Bunun bir daha olmaması ve denizlerimizi daha temiz hale getirmek için ilgili tüm illerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda toplantılar yapılmıştı. Var olan çalışmalarımızı bizde gözden geçirerek gerekli adımları hızla atmaya devam ettik. Karacabey Longoz ormanları ve Marmara Denizini korumak için üzerimize düşeni büyük bir titizlikle yapmaya devam edeceğiz” dedi.


#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Karacabey
#boğaz
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