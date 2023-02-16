Karadeniz fayı ile ilgili kritik uyarı: Aktif hale gelebilir

“Karadeniz fayı, Karadeniz sahilinin güney kenarına paralel olarak uzanan güneye eğimli bir ters faydır. Eğim atımlı fayların deprem üretme potansiyeli doğrultu atımlı faylar ile kıyaslandığında çok daha azdır. Son 10 bin yılda herhangi bir şekilde hareketlenmiş olan faya aktif fay denir. Karadeniz fayı Bartın'da 1968 yılında 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretmiştir. Dolayısıyla aktif bir fay sistemidir. Bu fayın geçtiği yerde en azından bu büyüklükte bir deprem üretme potansiyelinin olduğu söylenebilir. Son 20 yılda Trabzon, Rize ve Ordu açıklarında büyüklükleri 2.5 ile 4.5 arasında değişen depremler kaydedilmiştir. Hatta şubat ayında Batum ve çevresinde büyüklüğü 4’ten fazla depremler kaydedilmiştir. Bu da Karadeniz fayının aktif olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle Karadeniz Bölgesi için Karadeniz fayı göz ardı edilmemeli; gereken tüm tedbirler Bartın'da meydana gelen depremin ışığında dikkate alınıp bilimsel olarak değerlendirilmelidir.”