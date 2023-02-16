Karadeniz fayı ile ilgili kritik uyarı: Aktif hale gelebilir

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Trabzon
Bilgi notunda Kahramanmaraş’taki depremlere ilişkin “Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Kızıldeniz'den başlayan, kuzeye doğru ilerleyip Suriye'nin batı kenarını kat eden ve Hatay'dan ülkemize girip, Doğu Anadolu Fayı ile birleşen Ölü Deniz Fay Zonu'nun kuzey ucunda, Doğu Anadolu fay hattı ile birleşim noktasında gerçekleşti. Fayın Pazarcık ve Hatay arasında uzanan yaklaşık 125 kilometrelik kısmı kırıldı. Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ise ayrı bir fay üzerinde ama yine Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olan Çardak fayı üzerinde gelişti ve özellikle ilk depremde hasar alan binaların yıkılmasında önemli rol oynadı. Meydana gelen 3 bin üzerindeki artçı deprem Doğu Anadolu fayı ve Ölü Deniz fayı ile ilişkili” denildi.
Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'ın Guria bölgesindeki Ozurgeti ilçesi merkezli 2 depremin de değerlendirildiği notta, Karadeniz’in depremselliğine vurgu yapıldı. Son 20 yılda Trabzon, Rize ve Ordu açıklarında büyüklükleri 2.5 ile 4.5 arasında değişen depremler olduğu belirtilen notta şunlar kaydedildi: