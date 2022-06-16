Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor: 2 bin 200 metre derinde dev şantiyeler

Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunda 21 Ağustos 2020’de 320 milyar metreküp olarak duyurulan doğalgaz keşfi, 17 Ekim 2020’de ilave 85 milyar keşifle 405 milyar metreküpe, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle de 540 milyar metreküpe ulaştı. Keşiflerle eş zamanlı olarak gazı karaya, oradan da şebekeye ulaştıracak tesis çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Türkiye, Karadeniz gazında hafta başı tarihi bir gün daha yaşadı. Denize ilk boru indirme ve kaynak törenine şahitlik ettik.

HEM DENİZDEN HEM KARADAN

Türkiye’ye nefes aldıracak bu zenginlik için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adeta nefes almadan çalışıyor. Bakanlık hem deniz altında, hem de karada çalışmaları eş zamanlı yürütüyor. Gazın kara ile buluşacağı nokta olan Filyos Limanı’ndaki tesisleşme çalışmaları, örümcek ağını andırıyor. Yetkililer, çalışmaların eş zamanlı yürütülmesinin gerekliliğini, “Birisi bittikten sonra diğeri başlayacak olsa, bu proje 8-10 yılda bitmez” diye özetledi. Alanda çalışan yetkililer, dikkat çeken bilgiler verdi:

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Deniz altına 3 hat olacak şekilde nboru döşeniyor.

ÜÇ AYRI BORU HATTI OLACAK

Borulama işinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Deniz altına tek değil, 3 hat olacak şekilde boru döşeniyor. Gazı taşıyacak 16 inçlik bir boru hattı bulunuyor. Onun yanında yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği başka bir hat bulunuyor. Üçüncü hattan ise sahadaki bu işler denetlenecek, izlenerek kontrol görevi yürütülecek. BOTAŞ bir taraftan da Zonguldak’taki ana hatta bağlantı için 35-36 kilometrelik başka bir hat üzerinde çalışıyor. Borular gelmiş, güzergahları belirlenmiş, çalışmalar hızla devam ediyor.

Tonlarca ağırlıktaki makineler, denize indirilmeden önce nböyle görüntülenmişti.

Vana montajı çok hassas

Kuyulara ilk önce kuyu başı vanalar indiriliyor. Bu vanalar ilk iş kuyu başını temizliyor. Ardından robotlar kuyunun içini temizlemeye başlıyor. Kuyu başı açıldıktan sonra aşağı indirilen 65 tonluk vana, buraya oturtuluyor. Bu aşama çok hassas. Çünkü her açıdan en, boy ve yönün doğru olması gerek. Tüm testler bittikten sonra kuyu başı üretime hazır hale geliyor. Bir de denize indirilen manifolt var. Bu parça da 230-250 ton arasında. Dibe 3-4 robot birlikte indiriyor.

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Personel sayısı artacak

Karada ve denizde çalışanların toplamı 5 bin 200. Bunun 1800’ü deniz operasyonlarında görev alıyor. Çalışmalara 25 gemi katılıyor. Filoda 12-13 helikopter de bulunuyor. Personel ve malzemelerin nakli havadan sağlanıyor. Sona yaklaştıkça ekip ve ekipman sayısı daha da artacak. 1 ay sonra gemi sayısının 45’e, personel sayısının da 1000-1500 daha artması bekleniyor. Çalışmada Türklerin yanısıra yabancılar da yer alıyor. Kendi ülkesinin vatandaşlığını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını seçen Avrupa ve Asya ülkelerinden 16 kişi sahada.





Su altında robotlar çalışıyor

Keşifte olduğu gibi gazın evlere ulaştırılmasında da asıl çalışma Karadeniz dibinde yürütülüyor. Göze çarpmayan bu çalışmalar oldukça ilginç. 2 bin 200 metre derinliğe ekipman yerleştiriliyor. Ekipmanın bir ucundan öbür ucuna mesafe 12 kilometreyi buluyor. Bu işler tamamıyla robotlar marifetiyle yapılıyor. Çalışmalar suyun altında blok şeklinde bölünmüş. Birinci bloğun Faz-1’inde işlerin yüzde 66’sı tamamlandı.

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FOTOĞRAF 10 Karadeniz'de bulunan doğalgazın kullanıma ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek.<br> 12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023'te ana dağıtım hattına verilecek.<br> Hedef 2023'te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak<br><br>Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.<br> Kuyular, 25 yıl ihtiyaç duyacak gazı üretebilecek kapasitede<br><br>Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Fatih, Kanuni ve Yavuz mavi vatanda görevde<br><br>Öte yandan 21 Ağustos 2020 tarihinde Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladığı Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşif müjdesinin ardından doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katılacak.

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