Karadeniz Kandil'e benzemez!

Teröristlerin bölgedeki kış üslenmesi ve yayla evlerinden erzak çalmasını engellemek için soğuk ve yağışlı hava şartlarına rağmen operasyonlar aralıksız sürüyor.

Karadeniz kırsalında yıllarca her kış yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle üslenen PKK'lı teröristleri soğuk ve rutubetli hava koşulları vurdu. 1998'den sonra sansasyonel eylemler düzenlemek için bölgeye gönderilen ve 2015'te deşifre olan terörist grup, ormanlardaki sığınaklarda barınamayıp kronik hastalıklara yakalandı. İstihbarat raporları ve telsiz kestirmelerinden elde edilen verilere göre, teröristlerin Karadeniz'in doğa şartlarına uyum sağlayamadığı belirlendi. Özellikle kışın hareket kabiliyeti daralan teröristlerin sürekli hasta olduğu, geri dönmek için telsizle Kandil'den izin istediği, izin verilmeyince de güvenlik güçlerine teslim oldukları ortaya çıktı.

Teslim olan teröristler, sığınakların yerlerini gösterdi.

GRUP DAĞITILDI

Karadeniz'de son 4 yılda düzenlenen operasyonlarla sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndaki 15 PKK'lı öldürüldü, 3'ü teslim oldu, 4'ü de yaralı ve sağ yakalandı. Öldürülen teröristlerden 2'sinin kırmızı, 6'sının ise gri listede arandığı belirlendi. Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında aralarında sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 6 PKK'lı terörist aynı anda etkisiz hale getirildi. Örgütün 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan sözde 'Karadeniz Açılım Grubu elebaşı 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, geçtiğimiz 15 Temmuz'da Gümüşhane Kürtün'de öldürüldü. Aynı bölgede 22 Ağustos'ta da 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun ölü ele geçirildi.