Gündem Karadeniz Kandilebenzemez
3. SAYFA

Karadeniz Kandil'e benzemez!

PKK'nın Karadeniz'e gönderdiği teröristler doğa şartlarına uyum sağlayamadı. Soğuk ve rutubetten kronik hastalıklara yakalanan teröristlerin geri dönmek için Kandil'den izin istediği ortaya çıktı. İzin alamayan teröristler tek tek güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlerin bölgedeki kış üslenmesi ve yayla evlerinden erzak çalmasını engellemek için soğuk ve yağışlı hava şartlarına rağmen operasyonlar aralıksız sürüyor.
Teröristlerin bölgedeki kış üslenmesi ve yayla evlerinden erzak çalmasını engellemek için soğuk ve yağışlı hava şartlarına rağmen operasyonlar aralıksız sürüyor.

Karadeniz kırsalında yıllarca her kış yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle üslenen PKK'lı teröristleri soğuk ve rutubetli hava koşulları vurdu. 1998'den sonra sansasyonel eylemler düzenlemek için bölgeye gönderilen ve 2015'te deşifre olan terörist grup, ormanlardaki sığınaklarda barınamayıp kronik hastalıklara yakalandı. İstihbarat raporları ve telsiz kestirmelerinden elde edilen verilere göre, teröristlerin Karadeniz'in doğa şartlarına uyum sağlayamadığı belirlendi. Özellikle kışın hareket kabiliyeti daralan teröristlerin sürekli hasta olduğu, geri dönmek için telsizle Kandil'den izin istediği, izin verilmeyince de güvenlik güçlerine teslim oldukları ortaya çıktı.

Teslim olan teröristler, sığınakların yerlerini gösterdi.

GRUP DAĞITILDI

Karadeniz'de son 4 yılda düzenlenen operasyonlarla sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndaki 15 PKK'lı öldürüldü, 3'ü teslim oldu, 4'ü de yaralı ve sağ yakalandı. Öldürülen teröristlerden 2'sinin kırmızı, 6'sının ise gri listede arandığı belirlendi. Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında aralarında sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 6 PKK'lı terörist aynı anda etkisiz hale getirildi. Örgütün 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan sözde 'Karadeniz Açılım Grubu elebaşı 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, geçtiğimiz 15 Temmuz'da Gümüşhane Kürtün'de öldürüldü. Aynı bölgede 22 Ağustos'ta da 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun ölü ele geçirildi.

/**/
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.
19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.
Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.
Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.

Harput'a 6 yıl hapis

Harput'a 6 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan eski vali için karar verildi.

Rusya'yagözdağı verdiler

Rusya'yagözdağı verdiler

​ABD ile Rusya'nın yeni çekişme alanı: Karadeniz.

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

​Petrol üretimiyle ilgili beklenen karar açıklandı.
Gelecek yıl Türkiye'deler

Gelecek yıl Türkiye'deler

S-400 ve F-35'lerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
Hibrit terörist

Hibrit terörist

Mevlüt Altıntaş ve Karlov suikastının anatomisi.
CHP 11 adayını daha açıkladı

CHP 11 adayını daha açıkladı

3 ilde mevcut başkanlar yeniden listede.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.