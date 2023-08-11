Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖK tarafından araştırma üniversitesi olarak seçildi

KTÜ, YÖK tarafından belirlenen “Türkiye’nin Araştırma Üniversiteleri” arasında yerini aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamında alınan kararların açıklandığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın ev sahipliğinde, 13 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da düzenlendi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yökak Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, YÖK Üyeleri, diğer üniversite rektörleri ve davetlilerin katıldığı, Türkiye’de yer alan üniversitelerin bir kısmını araştırma odaklı hale getirmeyi amaçlayan toplantıda, “21. yüzyılın gerektirdiği küresel bilgi toplumunun merkezinde yer alan, dünya çapında ortaöğretim sonrası eğitim döneminin amiral gemileri olan, birden fazla akademik ve toplumsal rol üstlenen, yalnızca teknolojide önemli ilerlemelere yol açmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal ve beşeri bilimler yoluyla topluma önemli ölçüde katkıda bulunan yeni bilgi ve analizlerin çoğunu da üreten, genellikle ülkelerin en iyi ve en parlak öğrencilerini çeken, en nitelikli akademisyenleri istihdam eden ve en önemlisi de araştırma çıktılarının da büyük kısmını üreten seçkin Araştırma Üniversiteleri”nin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’nin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde; nitelikli bilgi üretmek, disiplinlerarası ve uluslararası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, güçlendirmek ve uluslararası alanda daha görünür kılmak ve doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak maksadıyla başlatılan Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’na yapılan değerlendirmeler sonucunda Araştırma Üniversitesi olarak seçilen KTÜ'ni tebrik ederek toplantıya davet edilen üniversitelerin temsilcileri olan rektörlere belgelerini takdim etti.

KTÜ adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden belgeyi alan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “Üniversitemizin bu stratejik amacına ulaşmasında katkıları olan değerli akademik ve idari personelimize teşekkür ederim” dedi.





Kurumsal Akreditasyon Belgesi, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından rektörümüze takdim edildi





KTÜ'nin almaya hak kazandığı Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Yükseköğrenim Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Ömer TORLAK ve Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Akif Cinel Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Strateji ve Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, akademik ve idari personel, çok sayıda davetli ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören davetlilere, horon ekibi gösterisi ve KTÜ tanıtım filmi sunumu ile devam etti. Sunumun ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI “Ülkemiz Kalkınma Planı’nda yer alan hedeflerden biri de yükseköğretimde kalite güvence sisteminin kurulmasıdır. Bu kapsamda 2015 yılında çıkarılan Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği ile tüm üniversitelerde kalite komisyonları kurularak çalışmalar başlatılmıştır. KTÜ, 2016 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine gönüllü olarak giren ilk üniversiteler arasında yer aldı. 2020 yılında ise YÖKAK tarafından İzleme Programı’na alınan KTÜ, gerek stratejik planlama gerekse mevcut akreditasyon kültürü ve tecrübesi ile 2021 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı’na alınmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu’na başvurusunu yaptı. Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı tarafından Aralık 2021 döneminde başlatılan ve Ocak 2022 döneminde tamamlanan Kurumsal Akreditasyon Programı sonucunda KTÜ, beş yıllık “Tam Akredite” edilmiş ve Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıda emeği geçen başta Üniversitemiz Kalite Komisyonu olmak üzere tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Süreçte, bizleri yalnız bırakmayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı, içerde ve dışardaki tüm paydaşlarımızın emekleri ile birlikte kazanılan bir başarıdır” dedi.





Trabzon Valisi İsmail USTAOĞLU yaptığı konuşmada, “Bugün, burada KTÜ için çok önemli ve anlamlı olan bir tören için toplanmış bulunmaktayız. Trabzon, her zaman marka değeriyle çok önemli bir şehir. Bu değerler içerisinde önemli bir yeri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin, ülkemizin en eski ve köklü üniversitelerden birisi olarak geldiği nokta hepimizin göğsünü kabartıyor. KTÜ, 67 yıldır bu memlekete çok güzel hizmetler vermiş ve çok önemli şahsiyetler yetiştirmiş, ülkemizin ilerlemesinde ve kalkınmasında çok anlamlı bir yer edinmiştir. Bugün alacağı Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile de bunu tescillemiştir.” sözlerine yer verdi.YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin KAR konuşmasında, kalite sürecinin aşamalarına ve değerlendirme sürecinde başvurulan kriterlerin önemine vurgu yapıp detaylı bilgi aktararak “Kalite çalışmaları anlamında KTÜ öncü bir üniversi. Bu çalışmaları gönüllü olarak yürütmüş ve yapılan çağrıya başvurmuş, olgunluk seviyesine ulaşmış ve seçilmiştir. Süreçte, ciddi çalışmalar yaparak bugünlere gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bugün, Kurumsal Akreditasyon Belgesi takdim edilecek ve çabaları taçlandırılacaktır. Bu vesileyle Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’yı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum.” sözlerine yer vermesinin ardından “Kurumsal Akreditasyon Belgesi”ni, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’ya takdim etti. Rektörümüz “Belgeyi; tüm akademik, idari personelimiz ve tüm paydaşlarımız adına alıyorum” dedi.





Program, fotoğraf çekiminin ardından günün anlam ve önemi için hazırlanan ve Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde yer alan “Kalite Hatıra Ormanı”na fidanların, davetliler tarafından dikimi ile sona erdi.





Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı.





Prof. Dr. Çuvalcı: Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz





Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ''Üniversitemiz, 1955 yılında başlayan kuruluş yolculuğunu, 2021-2022 akademik yılında ‘’Araştırma Üniversitesi’’ seçilerek yükseköğretim sistemimiz içerisindeki güçlü yerini alarak tamamlamış bulunmaktadır. Üniversitemizin, akademik ve idari kadrosu, altyapısı, kurumsal kalite anlayışı ve her türlü donanımı ile bu amaca hizmet etme yolunda güçlü bir adım atmış olmasının verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Üniversitemizin başarıları, büyük bir ekip çalışması, özveri, güven ve bağlılık ilkeleriyle ortaya çıkmaktadır. Alanında en iyilerden oluşan, tecrübeli akademik ve idari kadromuz, çok kültürlülüğü sağlayan uluslararası öğrencilerimiz hedefimize ulaşmamızda önemli katkı sağlamaktadır. Üniversitemizde bu katkılarla birlikte siz değerli öğrencilerimiz, tarih ve doğanın bütünleştiği doğal bir arboretum eşliğinde bir atmosferde eğitim alacak ve bu süreçte kendinizi kişisel ve akademik açıdan geliştirebileceksiniz'' ifadelerini kulllandı.





Çuvalcı, ''Köklü ve güçlü bir aile olan, ilim ve irfan yoluna gönül vermiş Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin, temel önceliği; araştırmaya, eğitime ve topluma katkı misyonlarında yenilikçiliğe ve girişimciliğe odaklanarak ulusal ve uluslararası katma değer üretecek liderler yetiştirmektir. Bir aile olarak KTÜ’de kolektif akıl, ulusal ve ahlaki değerleri koruyan, adil, şeffaf ve güvenilir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Öğrencilerimizi; içinde bulunduğu coğrafyanın tüm değerlerine sahip çıkan, milli zenginliklerini koruyan, geliştiren, "gelişimci", "girişimci", "yenilikçi" ve "rekabetçi" anlayışı ile öğrencilerimizi dinamizmini birleştiren bir anlayışla geleceğe hazırlıyoruz'' açıklamasında bulundu.



