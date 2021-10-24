Gündem Karadeniz ve Doğu Anadolunun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
İSTANBUL

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İstanbul'un sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Ankara'nın ise, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Karadeniz ve Doğu Anadolunun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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