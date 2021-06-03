Gündem Karadeniz yaylalarında haziran ayında kar sürprizi
TRABZON

Karadeniz yaylalarında haziran ayında kar sürprizi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Birçok yayla sakini haziran ayının ilk günlerinde yaşanan kar sürprizinin ardından bugüne güneşli bir havayla uyandı.

Haber Merkezi İHA
Karadeniz yaylalarında haziran ayında kar sürprizi
Karadeniz'in bazı yayalarında kar yağışı etkili oldu.

Trabzon’un Araklı ilçesinde Erikli Mahallesi'nin yaylası ile Kalecik ve Kızılkaya Yaylası’nda kar etkili oldu. Yine Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası da yörede kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer aldı.

İHA

Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı, gece kar yağışı nedeniyle ahırının çöktüğünü ve erkenden duydukları sesle ahıra koştuklarını söyledi.

Haziran ayında kar sürprizi: 5 santime ulaştı
FOTOĞRAF 7
Title
Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı Bursa’da hava sıcaklıkları düştü. Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2543 metre yükseklikte Uludağ’a ise kar yağdı.
Title
Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi’nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.
Title
Uludağ’daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, ’’ Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından haziran ayında yeniden karla uyandık.’’ dedi.
Title
Geçen senelere göre bir sürpriz yaşadıklarını belirten Fatih Kaya, ’’Aniden düşen hava sıcaklığı kar yağdırdı. Biz de beklemiyorduk. Hatta havalar güzel diye tadilat yapıyorduk, ama yarım kaldı. Artık havanın ısınmasını bekleyeceğiz’’ diye konuştu.
Title
Title
Title
Haziran ayında kar sürprizi: 5 santime ulaştı
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi yaşandı. Dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, beyaz örtü yerini gündüz sulu kar yağışına bıraktı.


İHA

Çok sayıda hayvanı telef olmaktan kurtardıklarını ifade eden Hancı, "Sabah da güneş açtı. Burası Karadeniz biz dört mevsimi bir arada ve bir günde yaşarız" dedi.

Haziran ayında karla mücadele: Kepçe boyunu aşıyor
GÜNDEM
Haziran ayında karla mücadele: Kepçe boyunu aşıyor
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.
Sivasta katliam gibi kaza

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

512 liraya kadar gerileyebilir!

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.