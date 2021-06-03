Karadeniz yaylalarında haziran ayında kar sürprizi

Trabzon’un Araklı ilçesinde Erikli Mahallesi'nin yaylası ile Kalecik ve Kızılkaya Yaylası’nda kar etkili oldu. Yine Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası da yörede kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer aldı.

İHA

Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı, gece kar yağışı nedeniyle ahırının çöktüğünü ve erkenden duydukları sesle ahıra koştuklarını söyledi.

FOTOĞRAF 7 Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı Bursa’da hava sıcaklıkları düştü. Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2543 metre yükseklikte Uludağ’a ise kar yağdı. Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi’nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi. Uludağ’daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, ’’ Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından haziran ayında yeniden karla uyandık.’’ dedi. Geçen senelere göre bir sürpriz yaşadıklarını belirten Fatih Kaya, ’’Aniden düşen hava sıcaklığı kar yağdırdı. Biz de beklemiyorduk. Hatta havalar güzel diye tadilat yapıyorduk, ama yarım kaldı. Artık havanın ısınmasını bekleyeceğiz’’ diye konuştu. Haziran ayında kar sürprizi: 5 santime ulaştı Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Haziran ayında kar sürprizi yaşandı. Dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, beyaz örtü yerini gündüz sulu kar yağışına bıraktı. BiP'te paylaş

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İHA

Çok sayıda hayvanı telef olmaktan kurtardıklarını ifade eden Hancı, "Sabah da güneş açtı. Burası Karadeniz biz dört mevsimi bir arada ve bir günde yaşarız" dedi.

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