Karadeniz yaylalarında haziran ayında kar sürprizi
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Birçok yayla sakini haziran ayının ilk günlerinde yaşanan kar sürprizinin ardından bugüne güneşli bir havayla uyandı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde Erikli Mahallesi'nin yaylası ile Kalecik ve Kızılkaya Yaylası’nda kar etkili oldu. Yine Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası da yörede kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer aldı.
Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı, gece kar yağışı nedeniyle ahırının çöktüğünü ve erkenden duydukları sesle ahıra koştuklarını söyledi.