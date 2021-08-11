Gündem Karadenizde kuvvetli yağış bekleniyor
ANKARA

Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi AA
Karadenizde kuvvetli yağış bekleniyor
Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı.

Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor.

Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.