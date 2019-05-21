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Gündem Karadenizde PKKya büyük darbe vuruldu
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GİRESUN TRABZON

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu

Güvenlik güçlerince son üç yılda düzenlenen başarılı operasyonlarla PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirildi. Operasyonlarda İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Karadeniz'de güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.
Karadeniz'de güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince son üç yılda PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirilirken, örgütün sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Doğu Karadeniz'e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda dağlar ve ormanlarda barınmak isteyen teröristlere buralar adeta dar edildi.

Yöre insanının da desteğiyle güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yine yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.

  • PKK'ya son üç yılda bölgede büyük darbe vurulurken, güvenlik güçleri aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 19 teröristi etkisiz hale getirdi.

Dağ kadrosuna katılmak isteyen 5 kişi Giresun'da yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken, yine Giresun'da üç terörist zaman içerisinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bir örgüt üyesi ise girilen çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Güvenlik güçleri, Giresun'da operasyon düzenledi.

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

  • İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018 tarihinde güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.
  • "Zeynel" kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Yakışır'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist ile birlikte Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.

PKK'lı 'Türk Tarık' Gümüşhane'de öldürüldü
GÜNDEM
PKK'lı 'Türk Tarık' Gümüşhane'de öldürüldü

Giresun'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 7 Haziran 2016 tarihinde grup lideri "Civan" kod adlı Osman Bilen ölü ele geçirildi.

Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.

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"Soreş" ve "Berhudan" kod adlı teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.

Güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda Yağlıdere ilçesi kırsalında ise 13 Eylül 2018'de sıcak temas sağlanan "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez de etkisiz hale getirildi.

‘Bir anda çıktılar Çiyager öldü’
GÜNDEM
‘Bir anda çıktılar Çiyager öldü’

Ordu'da 7 terörist öldürüldü

Ordu'da sürdürülen arama tarama faaliyetleri kapsamında ise 2016 yılında iki ayrı operasyonda 7 terörist öldürüldü.

Mesudiye ilçesinde 21 Ağustos 2016'da 1, yine aynı bölge kırsalında 30 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmada ise 6 terörist ölü ele geçirildi.

Gruptan üçü Erzincan ve Tunceli'de öldürüldü

Sözde Karadeniz açılım grubu içerisinde yer alan örgüt üyelerinden üçü ise Tunceli ve Erzincan'da etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de bir süre önce etkisiz hale getirilen teröristlerden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan "Serhat" kod Celal Kaya'nın 2011-2016 yılları arasında sözde bölge sorumlusu olduğu ve birçok eylemin talimatını verdiği belirlendi.

Erzincan'da Karadeniz açılım grubu içerisinde olduğu belirlenen bir terörist de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Üçü teslim oldu

Güvenlik güçlerinin devam ettirdiği operasyonların yanı sıra bölgede barınma ve yiyecek bulmakta güçlük çeken örgüt üyeleri çaresizlik içerisinde kaldı.

Bulundukları duruma dayanamayan teröristlerden "Aram" kod adlı Mustafa Toluca ve "Agit Van" kod adlı Hasan Demir, 2017 yılında Giresun'da teslim oldu.

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Geçen hafta cuma günü de "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu, Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında operasyonda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı
GÜNDEM
Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

Öte yandan, güvenlik güçlerince yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde tespit edilen çok sayıda sığınak ve depolar ile malzemeler imha edildi.

PKK'lı terörist böyle teslim oldu!
OYNAT 02:03
PKK'lı terörist böyle teslim oldu!
Geçtiğimiz Aralık ayında Giresun'un Yağlıdere ilçesinde PKK'lı terörist Hasan Demir'in iş makinesi operatörü ve köy korucusuna teslim olduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde elleri havada bir şekilde iş makinesi operatörü ve korucunun yanına gelen PKK'lı Demir, teslim olmak için geldiğini ve bölgede nasıl barındığını anlattığı görülüyor.
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