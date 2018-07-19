Karadeniz’de sona doğru

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, önceki akşam Elceğiz köyü kırsalında bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Üç kişi oldukları belirlenen terörist grup, havadan ve karadan sürdürülen operasyonla takibe alındı.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu PKK’ya büyük darbe vurulurken, örgütün Karadeniz faaliyetleri de tamamen bitirilme noktasına geldi. Geçtiğimiz yıl Trabzon Maçka’da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün de katili olan terörist gruba yönelik Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülen operasyonlar, örgüte ağır darbe vurdu. Son iki ayda Giresun ve Gümüşhane’de 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında “Rodi” kod adlı yakın koruması Levent Dayan’la birlikte öldürülen kırmızı listedeki “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır ile gri listedeki “Sorej” kod adlı Barış Coşkun da yer aldı.

Mehmet Yakışır

GERİYE 3 TERÖRİST KALDI

Geçtiğimiz günlerde Kürtün’de öldürülen PKK’nın sözde Karadeniz sorumlusu “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır’ın sorumluluğunda 12 kişi oldukları belirlenen terörist gruptan geriye 3 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. İki yıldır süren operasyonlar sonucu örgüt mensupları kıskaca alındı. Geçen yıl Giresun kırsalında açlığa ve zor şartlara dayanamayan 2 PKK’lı örgütten kaçarak teslim olmuştu.

Levent Dayan - Barış Coşkun

Biri ağır yaralı

Kürtün’de 14 Temmuz tarihinde 2 PKK’lının öldürüldüğü çatışma bölgesindeki kan izlerinden, bir örgüt üyesinin de yaralı olarak kaçtığı belirlendi. Teröristin yarasının ağır olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA PKK’nın suç defteri