Karamollaoğlu Taksim saldırısı üzerinden hükümeti hedef aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıya kınamada bulunan Karamollaoğlu, terör saldırısı üzerinden siyaset yapmanın üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, "Patlamalarla siyaset kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılır hale gelmesi hepimiz için üzüntü vericidir. Öncelikle amasız ve fakatsız herkes bunu böyle bilmeli ve böyle kabul etmelidir. Kamuoyunun kafasındaki tüm soru işaretleri giderilmelidir." dedi.

"SALDIRIYI KİMİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ HERHALDE BİLİYORLARDIR"

Terör saldırısı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, daha sonra ise saldırıyla ilgili hükümeti hedef aldı. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Sınır güvenliğinden, aksayan istihbarat ve emniyet zafiyetine kadar her soru mutlaka cevaplandırılmalıdır. Teröristlerin ayakkabı numaralarını bile bildiklerini iddia edenler bu saldırıyı kimlerin gerçekleştirdiğini de herhalde biliyordur."

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