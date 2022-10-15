Karamollaoğlu’na rakip oldu

Gündoğan, 30 Ekim’de 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanan SP’de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na karşı adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Gündoğan, “Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olan Gündoğan, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM’de müşavirlik görevlerinde bulundu. Gündoğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ders veriyor.