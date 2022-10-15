Gündem Karamollaoğluna rakip oldu
POLİTİKA

Karamollaoğlu’na rakip oldu

Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Karamollaoğlu’na rakip oldu
Mete Gündoğan

Gündoğan, 30 Ekim’de 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanan SP’de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na karşı adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Gündoğan, “Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olan Gündoğan, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM’de müşavirlik görevlerinde bulundu. Gündoğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ders veriyor.

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