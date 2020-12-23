Gündem Karamollaoğlundan Demirtaş açıklaması İspat edilmemiş konulardan cezalandırma olmaz şimdi diyecekler PKKyı savundu
POLİTİKA

Karamollaoğlu'ndan Demirtaş açıklaması: İspat edilmemiş konulardan cezalandırma olmaz şimdi diyecekler PKK'yı savundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AİHM'in HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik kararı hakkında konuşan Karamollaoğlu "İspat edilmemiş konulardan cezalandırma olmaz şimdi PKK'yı savundu diyecekler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik kararına ilişkin, "Avrupa Birliğinin hukuk konusundaki normlarına uymayı benimsediğimizi ilan ediyorsak ona göre tavır koyacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AİHM'in HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik kararı hakkındaki değerlendirmeleri sorulan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

ZANLA VERİLEN KARARLAR YARA AÇABİLİR!

"Avrupa Birliğinin hukuk konusundaki normlarına uymayı benimsediğimizi ilan ediyorsak ona göre tavır koyacağız. İkisi bir arada yürümüyor. Hem 'Avrupa'yla birlikte yürüyeceğiz' diyeceğiz öbür taraftan da AB'nin belli kurumlarının aldığı kararlara da itibar etmeyeceğiz. Somut deliller olduğu zaman biz suçluların gerekli cezayı görmelerini elbette destekleriz. Ama zanla verilen kararlar aslında toplumda başka yaraların açılmasına vesile olabilir."

Karamollaoğlu, Demirtaş ile ilgili olarak sadece sözle insanların cezalandırılamayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"İSPAT EDİLMEMİŞ SUÇUN CEZASI OLMAZ"

"Hem hukuk var diyeceğim hem de tam olarak ispat edilmemiş konularda bazı insanları ibreti alem için cezalandıracağım. Bu doğru olmaz. Bundan dolayı iktidardan talebimiz, suçları varsa bunları mutlaka ispat edin, mahkemeler tarafından o ispat üzerine gerekli cezalar verilsin. Ama zanla, sadece sözle biz insanları cezalandırmaya kalkarsak bu neticede bizi zorba duruma sokar. Başka ülkeler nezdinde itibar görmez bir hale düşeriz. Bizi endişe ettiren bu."

PKK'YI DESTEKLİYORSUN DİYECEKLER!

Karamollaoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Bunu söylediğimde bir bakıyorsun 'sizde mi PKK'yı destekliyorsunuz?' Ne alakası var. Biraz utanmaları lazım bu iddialarda bulunanların. PKK ile en ciddi mücadeleyi biz yaparız, yapmanın da gerektiğine inanıyorum. Ama öbür tarafta farklı sebeplerden dolayı yanıltılmış, hataya düşmüş milyonlarca insan var. Biz onların dertleriyle dertlenmez, onları ikna etmezsek bu problem çözülmez."

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