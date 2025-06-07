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Karapınar'da otomobil beton direğe çarptı: 5 yaralı

Karapınar'da otomobil beton direğe çarptı: 5 yaralı

10:557/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
IHA
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Konya'da kaza oldu.
Konya'da kaza oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kurtbasan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 34 NGJ 814 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan R.N., Ü.Ö., F.E.Ü. ve N.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı

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