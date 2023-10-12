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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM Genel Kurulunda RTÜK üyelikleri için seçim yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan RTÜK'e birer üye seçilmesine ilişkin karar, 32337 sayılı ve 12 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararı yayımlanan seçim sonucuna göre, AK Parti'den, CHP'den ve HDP'den aday gösterilen isimler RTÜK üyeliklerine seçildi.

Semih Bozkuş
00:50 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boş bulunan üyelikler için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan RTÜK'e birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Genel Kurulun 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve HDP Grubundan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.



#Resmi Gazete
#RTÜK
#TBMM Genel Kurulu
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