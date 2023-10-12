Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM Genel Kurulunda RTÜK üyelikleri için seçim yapıldı

Buna göre, TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.