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POLİTİKA

Kararsıza yakın markaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 31 Mart seçimleri için açıkladığı 11 maddelik manifestonun ardından seçim kampanyasına ağırlık veren AK Parti, kararsız ve sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmene yoğunlaştı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

En son yapılan anketlerde kararsızları değerlendiren AK Parti, oranı en aza indirmek için ve sandığa katılımı yüksek tutmak için saha çalışmalarını da bu strateji ile yapıyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRE AĞIRLIK

AK Parti, kararsızların yoğunlukta olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir için de özel strateji uygulayacak. Edinilen bilgiye göre son anketlerde İstanbul ve Ankara’da kararsız oranı yüzde 20, İzmir’de ise yüzde 25 düzeyinde.

BEKLENTİLER TESPİT EDİLECEK

  • AK Parti bu üç büyükşehirlerde önümüzdeki günlerde tekrar anket yaptıracak. Buna göre teşkilatlar ve adaylar anket sonuçlarına göre kararsızların beklentileri tespit edilecek. Anket sonuçlarına göre kararsızların beklentileri doğrultusunda yeni projeler gündeme gelecek. Kararsız seçmene yönelik özel söylemler de geliştirilecek. AK Parti kaynakları seçim satına girildiğinde bu oranların normal olduğunu ve seçim gününe kadar oranlarda düşüşün yaşandığına dikkat çekti.

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