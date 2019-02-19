Kararsıza yakın markaj

En son yapılan anketlerde kararsızları değerlendiren AK Parti, oranı en aza indirmek için ve sandığa katılımı yüksek tutmak için saha çalışmalarını da bu strateji ile yapıyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRE AĞIRLIK

AK Parti, kararsızların yoğunlukta olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir için de özel strateji uygulayacak. Edinilen bilgiye göre son anketlerde İstanbul ve Ankara’da kararsız oranı yüzde 20, İzmir’de ise yüzde 25 düzeyinde.

BEKLENTİLER TESPİT EDİLECEK

AK Parti bu üç büyükşehirlerde önümüzdeki günlerde tekrar anket yaptıracak. Buna göre teşkilatlar ve adaylar anket sonuçlarına göre kararsızların beklentileri tespit edilecek. Anket sonuçlarına göre kararsızların beklentileri doğrultusunda yeni projeler gündeme gelecek. Kararsız seçmene yönelik özel söylemler de geliştirilecek. AK Parti kaynakları seçim satına girildiğinde bu oranların normal olduğunu ve seçim gününe kadar oranlarda düşüşün yaşandığına dikkat çekti.