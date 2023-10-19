Karatay’dan gençlere çok amaçlı merkez

Karatay Belediyesi, gençlere yönelik dev yatırımlarına bir yenisini daha ekledi ve yapımı tamamlanan Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Köprübaşı Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerindeki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada geleceğin Türkiye’sine yön verecek gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi. Merkezin atıl durumda olan alanda hayata geçtiğini aktaran Başkan Hasan Kılca; “Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizin bir özelliği var, projemizin mevcut alanında önceden atıl durumda olan bir halı sahamız vardı. Vatandaşlarımız bu bölge için bizlerden yeni bir çalışma istediler. Bölgede ve çevresinde arkadaşlarımız 1 ay boyunca kapı kapı dolaşarak anket çalışması yürüttüler. Alana uygun istek, talep ve önerileri dikkate alarak bu projemize başladık. 1 yıl gibi kısa sürede inşasını bitirdiğimiz bu merkezimizi, yarınlarımız, umudumuz ve her şeyimiz olan kıymetli çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk” dedi.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nin güncel yatırım bedelinin 113 Milyon lira olduğunu belirten Kılca; “Merkezimize ismini veren merhum Üstad Ali Ulvi Kurucu, ‘İslâmî ve millî değerlere bağlı bir gençliğin yetişmesi’ idealini aile mirası olarak devam ettirmiş, şiiri yanında sohbetlerini ve yazılarını gayesi için vasıta yapmış ve dönemin genç nesli için pusula görevi görmüştür. Dün onun yüklendiği sorumluluk, bugün gençlerimize rehber olsun diye merkezimizi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi olarak isimlendirdik. Yine merkezimizde yer alan kütüphanemize, geçtiğimiz aylarda vefat eden, İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın adını verdik. İstiyoruz ki yeni nesillerimiz de bu ve daha nice büyüklerimizin izinden yürüsün. Merkezimizi, gençlerimizin geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Evlatlarımız burada edineceğini bilgi, beceri ve tecrübelerle gelecekte çok daha güzel başarılara imza atacaklar” şeklinde konuştu.