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KONYA

Karataylı öğrenciler gezerek öğreniyor

Konya’nın Karatay Belediyesi, fiziki ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel projelerine de devam ediyor. Öğrencilere Konya Bilim Merkezi ile Hayvanat Bahçesi’ni gezdirdiklerine değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu projelerle öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karatay Belediyesi
Karatay Belediyesi

Karatay Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik projeleriyle ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İsmil Cumhuriyet Ortaokulu, İsmil İmam Hatip Ortaokulu, Hayıroğlu Ortaokulu, Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu ile Yarma Ortaokulu’nda eğitim gören 600 öğrenci önce Konya Bilim Merkezi’ni ardından da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni gezdi.

Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje kapsamındaki öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’ni rehberler eşliğinde ziyaret ettiler.

Karatay Belediyesi’nin konuğu olan öğrenciler, Konya Bilim Merkezi ziyaretinin yarı sıra Konya’nın ilk ve tek hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni de gezdiler.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projeye katılan okullara, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek Karatay’ın sosyal hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

  • Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi için alt yapı hizmetleri kadar o şehirde yaşayan insanların kültür, sosyal, sportif ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler de gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da evlatlarımızın eğitim ve gelişimlerine katkı sağlama adına, Konya Bilim Merkezi ile Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni görmelerini arzu ettik” diye konuştu.

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