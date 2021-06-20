​Karayılan’ın uykuları kaçacak

ABDULLAH SARİCA

PKK terör örgütünün yurt içindeki kadrolarının yaklaşık yüzde 40’ına komuta eden Fırat Şişman, örgütün gerçek yüzünü görerek teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu. Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde 8 Nisan’da yaralı ele geçirilen Şişman, 1.5 ay boyunca tedavi edildi. Jandarma personelinden 2 ünite kan da verilen Şişman, güvenlik güçlerinin kendisine gösterdiği şefkatten etkilendi. Şişman’ın hayatta olduğunu öğrenen PKK, örgüte müzahir avukatları devreye soktu. Şişman’ın aleyhte konuşmasını engellemeye çalışan örgüt, aileye baskı uyguladı ancak sonuç alamadı.

Fırat Şişman

DEVLETE OLAN İNANCI ARTTI

Kendisine gösterilen yardımlar nedeniyle devlete olan inancı artan Şişman, avukatlarla görüşmek istemeyerek barodan avukat talebinde bulundu. Ayrıca, cumhuriyet savcısından alınan talimatla ailesiyle görüşmesi sağlandı. Örgütün, teslim olan ya da yakalanan örgüt mensuplarına kötü muamele yapıldığı propagandasını yürüttüğünü anlatan Şişman, “Ben şimdiye kadar devleti yanlış tanımışım ve benim gibi devleti yanlış tanıyan örgütte binlerce insan var” diyerek bu yanlış algıyı yıkmak için 10 video ile örgüt üyelerine çağrıda bulundu.

TESLİM OLUN ÇAĞRISI

“Devlet, bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançtadır” diyen Şişman, teröristlere şu çağrıda bulundu: “Gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır. Arkadaşların da devlete yönelik var olan kaygılarını bir kenara atarak gelebilme cesaretinde bulunmaları gerekiyor. Çoğu arkadaşta örgütten ayrılma düşüncesinin olduğuna inanıyorum. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Her birimiz bu ülkeye sahip çıkma ve bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Belki çoğu arkadaşta ‘Acaba devlet bize nasıl yaklaşır, işkence mi yapar, hapse mi atar’ kaygısı olabilir. Bende de devlete karşı olumsuz algılar vardı. Fakat ağır yaralı bir şekilde ele geçtikten sonra devletin bana karşı olumlu yaklaşımlarını gördüm.”

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KARAYILAN’IN “MANEVİ OĞLU”

Örgütün piknik bahanesiyle kaçırdığı Fırat Şişman, 1996 yılında örgüte katıldı. 1997’de bir yıl Murat Karayılan’ın yanında kalan Şişman, 2000-2006 yıllarında Kandil’de ara ara terörist Karayılan’ın koruması olarak faaliyet gösterdi. Karayılan’ın “manevi oğlum” dediği Şişman, 25 yıl boyunca örgüt içinde kritik yerlerde ve görevlerde bulundu. Yakalandığında yurt içi kadroların yaklaşık yüzde 40’ına komuta eden Şişman’ın verdiği mesajlarla, örgüt mensuplarını etkileyebilecek seviyede olduğu değerlendiriliyor. Şişman’ın bu mesajıyla örgütteki dağılmanın daha da artacağı bekleniyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları, Şişman’ın bu çağrısının Murat Karayılan’ın uykularını kaçıracağını ifade ederken, örgütün kaçınılmaz sonunun yaklaştığına dikkat çekti.

SİHA ve İHA etkisi

Örgütün eylem yapma kapasitesinin neredeyse sıfıra inmiş durumda olduğunu söyleyen Şişman, “Özellikle SİHA ve İHA’lar, örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu. Artık keşfe gitme, eylem yapma gibi imkanları neredeyse yok denecek kadar az. Hareket edemeyen örgüt üyeleri artık sığınaklarda yaşamak zorunda kaldılar. Çekirdek kadrosu, orta ve alt kademedekilere eylem yapmaları için baskı yapıyordu. Eylem yapmak için hareket edenler SİHA ve İHA’lara görüntü vererek etkisiz hale geliyor. Bu durumda bile çekirdek kadro suçu kendisinde görmeyerek, suçu alt kadrolara yüklüyordu” ifadelerini kullandı.

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