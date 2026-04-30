Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı: Dolandırıcılık amaçlı HGS mesajlarına kanmayın

21:5630/04/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
KGM, sahte linklerle resmi sitelerin taklit edildiğini belirtti.
Karayolları Genel Müdürlüğü, son günlerde artan sahte HGS ve trafik cezası SMS’lerine karşı vatandaşları uyardı. Kurum, SMS yoluyla borç ya da ödeme bildirimi yapılmadığını net şekilde vurgularken, dolandırıcıların sahte linklerle resmi siteleri taklit ettiğine dikkat çekti. Vatandaşların bu mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamaması ve ödeme işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden yapması gerektiği belirtildi. Açıklamada, işlemler için e-Devlet Kapısı ve kurumların resmi sitelerinin kullanılması gerektiği ifade edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık amaçlı SMS’lere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" denildi.

"KGM tarafından vatandaşlara SMS gönderilmez"

KGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza; ’HGS Borcu’, ’Elektronik Geçiş Ücreti’ ’Hız İhlali Resmî Hatırlatması’, ’Trafik Kontrol İhlali’, ’Elektronik Geçiş İhlali’, ’Geçiş Ücreti Bildirimi’ ve benzeri konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS’ler gönderildiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

"Sakın tıklamayın"

Dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemlerden birinin de sahte internet bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda; kurumların resmî internet adreslerini taklit etmek amacıyla "kurum adı + gov.tr" uzantıları çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek (örneğin; doğru web adresi olan kgm.gov.tr yerine kgm.htlgid.help/secure/gov-tr, kgm.ngpmit.cc/secure/gov-tr gibi değiştirilmekte ve vatandaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç/ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde, işlem SMS’te yer alan bağlantı üzerinden değil; doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.



#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Dolandırıcılık
#Hızlı Geçiş
#KGM
#Hız İhlali
#Trafik Kontrol İhlali
#HGS
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
