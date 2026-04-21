18 ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' operasyonu: 56 tutuklama

16:3121/04/2026, Salı
MASAK destekli büyük operasyon.
18 ilde “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı, 56’sı tutuklandı. Şüphelilerin sahte ilanlar ve yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 18 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, jandarma komutanlıklarınca 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.



