18 ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' operasyonu: 56 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 18 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, jandarma komutanlıklarınca 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.