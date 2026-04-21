Zehir tacirlerine geçit yok: 1 kilo 220 gram skunk ele geçirildi

16:2221/04/2026, Salı
Ağrı

Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 220 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan çekici ve dorsesinde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 1 kilo 220 gram skunk maddesi bulundu.

Operasyonda ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin lira ile 1300 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



