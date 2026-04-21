Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kaçak kazı yaparken jandarmaya suçüstü yakalandılar

16:0621/04/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Şahıslar göz altına alınırken, malzemeler el konuldu
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar göz altına alınırken, malzemeler el konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında ormanlık alanda hareketlilik olduğunu fark etti. Alanda yapılan incelemede kaçak kazı yapan 3 kişi ile birlikte 3 adet dedektör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet bakır çubuk, 2 adet çekiç, 3 adet şarj aleti ele geçirildi.

Şahıslar göz altına alınırken, malzemeler el konuldu. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



#Düzce
#kaçak kazı
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
