Kaçak kazı yaparken jandarmaya suçüstü yakalandılar

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında ormanlık alanda hareketlilik olduğunu fark etti. Alanda yapılan incelemede kaçak kazı yapan 3 kişi ile birlikte 3 adet dedektör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet bakır çubuk, 2 adet çekiç, 3 adet şarj aleti ele geçirildi.