Kaçak kazı yaparken jandarmaya suçüstü yakalandılar

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar göz altına alınırken, malzemeler el konuldu.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında ormanlık alanda hareketlilik olduğunu fark etti. Alanda yapılan incelemede kaçak kazı yapan 3 kişi ile birlikte 3 adet dedektör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet bakır çubuk, 2 adet çekiç, 3 adet şarj aleti ele geçirildi.
Şahıslar göz altına alınırken, malzemeler el konuldu. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.