İstanbul'un yedi ilçesinde 26 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti soruşturması kapsamında Pendik ve Ataşehir merkezli Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da belirlenen adreslere 17 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.