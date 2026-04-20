İstanbul'un yedi ilçesinde 26 adrese eş zamanlı operasyon

23:1420/04/2026, Pazartesi
DHA
uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yedi ilçede 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplam 26 adrese baskın

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti soruşturması kapsamında Pendik ve Ataşehir merkezli Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da belirlenen adreslere 17 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 gram skunk ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Firari olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



