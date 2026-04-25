İstanbul merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 66 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 66 şüpheli tutuklandı

18:4025/04/2026, Cumartesi
Operasyonda gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Operasyonda gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. (Foto: Arşiv)

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 66’sı tutuklanırken, örgütün çağrı merkezleri üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Operasyonda yüklü miktarda para, altın ve lüks araçlara el konulurken, şebekenin yaklaşık 50 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 66 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayıp kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 9'u serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan 4 şüpheli de bu soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütmüştü.

Ekipler, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayıp kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etmişti.

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alınış, 4 şüphelinin halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda, 114 bin 470 lira, 3 bin 88 dolar, 1025 avro, 12 altın bileklik, 11 altın bilezik ile çeşitli ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlenmiş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 lüks araç ve 2 arsaya da şerh konulmuştu.



