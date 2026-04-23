Sakın bu tuzağa düşmeyin: Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı 1,5 milyon lirayı böyle buhar ettiler

Sakın bu tuzağa düşmeyin: Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı 1,5 milyon lirayı böyle buhar ettiler

23/04/2026, Perşembe
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı.
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı.

Dolandırıcıların yeni hedefinde banka müşterileri var! Telefonda kendilerini banka personeli olarak tanıtıp, 'hesap güvenliğiniz tehlikede' diyerek vatandaşları ikna eden şüpheliler, dakikalar içinde 1,5 milyon lirayı hesaplarına geçirdi.

İstanbul'da, telefonda kendilerini "banka personeli" olarak tanıtıp yönlendirdikleri kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekstil firması sahibi Ü.E'nin, kendilerini "banka personeli" olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1,5 milyon lirasını banka hesaplarına göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

'Kredi kartı ve hesaplarınızdaki limitleri yükselteceğiz'

Mağduru,
"kredi kartı ve hesaplarınızdaki limitleri yükselteceğiz"
diyerek arayan zanlıların, verdikleri hesaba paranın aktarılmasını sağladıklarını belirleyen ekipler, paranın aktarıldığı hesap üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Zanlı M.Y. ile cep telefonunda mağduru yönlendirdiği anlaşılan Ş.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


