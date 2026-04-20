Emeklilik vaadiyle dolandırıcılık: 103 gurbetçi mağdur

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında yaşayan 103 gurbetçiyi Türkiye'den emekli edileceği vaadiyle dolandırdığı öne sürülen E.N. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki vekillerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, E.N.'nin sosyal medya ve televizyon programlarında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'de emekli olabilmenin yollarını anlattığı, bu yayınlar sonrası kendisiyle iletişime geçen kişilerle sözleşmeler imzaladığı, talep edilen ücretlerin ödenmesine rağmen emeklilik işlemlerinin yapılmadığı ve mağduriyet oluştuğu ifade edildi.

E.N.'nin, yetkilisi olduğu şirketler aracılığıyla müştekilerle görüşmeler yaptığı, emeklilik işlemleri için danışmanlık sözleşmeleri imzalattığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan öğrenilen borçlanma bedellerinin çalışanlarının ya da kendi hesaplarına yatırılmasını sağladığının tespiti iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın bağlanacak emekli aylığının yüksek olması vaadiyle müştekilerden tekrar para talep ettiği, bu ödemelerin de alınmasına rağmen SGK'da herhangi bir işlem yapılmadığı, bu nedenle mağdurların emeklilik haklarını kaybettikleri ve ödedikleri paraların iade edilmediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, E.N.'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 103 kez 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanığın yargılanmasına ilerleyen aylarda başlanacak.

"10 bin avroya kadar ödeme yapanlar var"

Bursa Barosu avukatlarından Saygun Çelebi, müvekkillerinin Avrupa'daki bazı Türkçe televizyon kanallarında program yapan E.N.'ye ulaştığını söyledi.

Müvekkillerinin bu kişiye Türkiye'den de emekli olabilmek için "borçlandırma bedeli" adı altında ödeme yaptıklarını belirten Çelebi, işlemlerinin gerçekleşmemesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunda yaptıkları incelemede herhangi bir başvuru bulunmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunduklarını ifade eden Çelebi, "SGK'ya böyle bir müracaatın olmadığını, bu paraların şahıslar üzerine aktarıldığını ve müvekkillerimin dolandırıldığını öğrenmiş olduk" dedi.

Çelebi, dosyadaki 103 müştekinin başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan gurbetçilerden oluştuğunu anlatarak, "3 bin avrodan başlayıp 10 bin avroya kadar ödeme yapanlar var. Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi ve önümüzdeki günlerde de yargılamasına başlanacak. Sanık hakkında 103 defa 1 ila 3 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi." diye konuştu.

"Televizyonda program adı altında gördükleri her şeye inanmasınlar"

Çelebi, sanık E.N.'nin Avrupa'da yayınlanan Türkçe kanallarda program yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"E.N., televizyon programında 'Bize borçlanma bedelini ödeyin. Avrupa'da emeklisiniz. Ayrıyeten sizi Türkiye'de de emekli ettireceğiz' diye vaatte bulunuyor. Kendisine ulaşan kişilerden borçlanma adı altında para alıyor ama bu para hiçbir zaman SGK'ya yatırılmıyor ve gurbetçi vatandaşlar dolandırılıyor"

Avukat Saygun Çelebi, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Televizyonda program adı altında gördükleri her şeye inanmasınlar. Bilgi almak istiyorlarsa bulundukları ülkede büyükelçilik ve konsolosluk bünyesinde görev yapan çalışma ataşelerinden görüş alabilirler ayrıca CİMER üzerinden müracaat ederek 'Bizim durumumuz şudur, emekli olabilir miyiz, hangi şartları sağlamamız lazım?' diye sorabilirler. Hiç kimseye veya kuruluşa borçlandırma adı altında kesinlikle ödeme yapmasınlar"







