Bungalov hayali kabusa döndü: 18 bin lira dolandırıldı

17:29 17/04/2026
IHA
Foto: Arşiv.
Samsun’da bungalov ev kiralamak isteyen sağlık teknisyeni bir kadın, sosyal medya üzerinden ulaştığı kişiler tarafından 18 bin 150 TL dolandırıldı.

Sağlık teknisyeni Dilber Buyun (19), sosyal medya hesabı üzerinden "Olive Garden Bungalov" isimli hesapla iletişime geçerek günlük kiralama için rezervasyon yaptırmak istedi. Şahıslarla yapılan görüşmelerin ardından kendisine verilen IBAN hesabına ilk etapta 6 bin 150 TL gönderdi.

Daha sonra kendisini muhasebeci olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla aranan Buyun’a, rezervasyonun onaylanması için ek ücret talep edildiği ve gönderilen paranın kısa sürede iade edileceği söylendi. Bunun üzerine verilen farklı bir IBAN hesabına 12 bin TL daha gönderildi. Şüphe üzerine ikinci kez para göndermeyen Buyun, durumu yakınıyla paylaşınca dolandırıldığını fark etti.

Şüphelilerin aynı yöntemle yakını olan başka bir kişiden de para istemesi üzerine dolandırıcılık kesinleşirken, toplamda 18 bin 150 TL maddi kayıp oluştuğu öğrenildi.

Mağdur Dilber Buyun, kendisini dolandıran kişi ya da kişiler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmalarını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri