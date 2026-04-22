Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Polis ve savcıyız' yalanıyla 2 milyonluk vurgun: Yaşlı çifti böyle dolandırdı

09:3522/04/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Telefonla aradığı çifti 2 milyon TL dolandıran şüpheli, tutuklandı
Bursa'da telefonla aradığı çifti yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandıran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 14 Nisan’da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. E.T. (80) ile eşi N.T.’yi (59) telefonla arayan kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, ‘Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları’ yalanıyla korkuttu.

Bir şüpheli, E.T.’yi yönlendirip adliyeye gitmesini sağladı. Evde yalnız kalan N.T.’nin yanına giden şüpheli, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 adet Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saatini alıp, ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayın çiftin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.B. (40) olduğunu belirledi.

H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Bursa
#dolandırıcılık
#kamera
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
