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Karayollarında son durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

09:13 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Karayollarında son durum!
Karayollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.


Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri ile yolun devamındaki O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) derz çalışması sebebiyle ulaşım Ankara yönünden iki yönlü sağlanıyor.


Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Sürücüler D-100 güzergahında alternatif yolları kullanabiliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.


İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka kesimi 8-16. kilometrelerinde trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.


Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 44-47. kilometrelerinde sağ kesimdeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.


Kırıklı ayrımı-Kelkit yolunun 7-8. kilometrelerindeki Yeniköy Tüneli'nde aydınlatma çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa-İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.


Soğuk Çermik-Doğanşar il yolunun 37-42. kilometrelerinde sathi kaplama, Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.



#Kara yollarında durum
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#yol durumu
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