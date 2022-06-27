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POLİTİKA

Kardeşlerle 3’lü zirve

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları düzeyinde bir zirve düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı zirvede, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında oluşan enerji krizine çözüm aranacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kardeşlerle 3’lü zirve
Mevlüt Çavuşoğu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları düzeyinde Bakü’de gerçekleştirilecek olan üçlü toplantıya katılacak. İlk defa yapılacak olan toplantıda üçlü ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun geliştirilmesi konularının görüşülmesi bekleniyor.

AVRUPA’YA GAZ İHRACATI MASADA

  • Toplantının ana gündem maddelerinin başında doğal gaz meselesinin olması bekleniyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı ortaya çıkan enerji krizi sonrası Avrupa’daki enerji sorunun çözülmesi için Bakan Çavuşoğlu’nun konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Haziran ayının başında Azerbaycan ile görüşmeler yapan hükümet, bugünkü toplantıda Kazakistan’la da görüşerek gaz sorunun çözümü için hızlı adımlar atacak.

DOĞU BATI ORTA KORİDORU

Toplantının diğer bir gündem maddesinin ise Türkiye’den başlayarak Kafkaslar, Türkmenistan ve Kazakistan’a oradan da Çin’e ulaşan Orta Koridor projesi olması bekleniyor. Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması için hayata geçirilmek istenen Orta Koridor ülkemizden başlayarak, demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla Çin’e uzanan yolda, lojistik, turizm, inşaat alanında büyük faaliyetler yapılması dolayısıyla ekonomik olarak büyük önem taşıdığı için toplantının gündem başlıklarından biri olacak. Konunun Ulaştırma bakanları nezdinde değerlendirilmesi bekleniyor.

TİCARET ARTACAK

  • Türk tırlarının geçiş noktası anlamında da önemli bir bölge olan İpek Yolu’nda, gelecekte gerek Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin giderilmesi, gerekse bölgedeki ticaretin çeşitlendirilmesi anlamında mutlaka ticarete fazla imkan sağlaması bekleniyor. Hazar Denizi kıyısındaki ulaşım araçlarının geliştirilmesi de bu kapsamda gündemde. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte Kazakistan’dan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ticaretin artması hedefleniyor.

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