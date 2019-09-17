Gündem Kargo merkezinde şüpheli toz paniği
İSTANBUL

Kargo merkezinde şüpheli toz paniği

İstanbul Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Tuzla'da bulunan bir kargo dağıtım merkezindeki paketten çıkan toz nedeniyle iki çalışan hastaneye sevk edildi.

  • Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.

Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi.

Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.

Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi


Toza temas ettiği öğrenilen 2 çalışan ise tedbiren hastaneye kaldırılırken, şüpheli tozun ne olduğunun öğrenilmesi için olay yerine uzman ekip çağrıldı.
Şüpheli toz paniği

Şüpheli toz paniği

İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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