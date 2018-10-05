Kargu için sıraya girdiler

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli kamikaze insansız hava aracı Kargu'da bir yandan teslimatlar sürüyor bir yandan da sistemin yeni versiyonları üzerinde hummalı çalışmalar yürütülüyor. Özel Kuvvetler operasyonlarının göz bebeği haline gelen Kargu, Kara Kuvvetleri'nin yanısıra Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de girdi. Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin özel operasyon birimleri de kamikaze drone Kargu ile güçlendirilmiş durumda.

TEKNOLOJİ DEVİ İLGİLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı sistemlere yurt dışından da yoğun ilgi var. Halen dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu kamikaze İHA teknolojisinde Türkiye, Alpagu, Kargu ve Togan ürünleriyle, İsrail üretimi mini hava araçlarının da teknolojik olarak önüne geçmiş durumda. Türkiye'nin kamikaze İHA'larıyla artık, ileri teknolojisiyle öne çıkan ülkeler de ilgileniyor. Başta Güney Kore olmak üzere çok sayıda ülkeden özellikle Kargu'ya yoğun talep var. Dost ve kardeş coğrafyalar da Türk kamikaze drone teknolojisiyle yakından ilgileniyor.

Alpagu

ALPAGU MENZİLİ KATLADI

TSK'ya teslimatlar devam ederken bir yandan da sahadan gelen verilerle Kargu daha da güçlendiriliyor. Kargu'nun halen üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni versiyonları, boyutları itibariyle daha ufak ve maliyeti daha düşük İHA'lar olarak üretilecek. Güçlendirilmiş ve boyutları küçültülmüş patlayıcılara birlikte insansız drone Kargu, havada daha seri ve sessiz ilerleyerek hedefini etkisiz hale getirecek. Bir platformdan atılan sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'nun menzili ise artırıldı. Geçtiğimiz yıl '5 kilometre' olarak açıklanan menzil şimdi 13 kilometreye ulaştırılmış durumda. Alpagu, Blok-2 segmentinde çok sayıda lançerden peşpeşe atılabiliyor.

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Togan

1,5 YILDA 'SÜRÜ' OLACAKLAR

STM mühendislik ekibi, ilk günden itibaren Alpagu, Kargu ve Togan'a sürü halinde saldırılar için operasyon kabiliyeti kazandıracak çalışmaları sürdürüyor. Bu doğrultuda önemli mesafe alındı. Üç hava aracının aynı anda kullanılmasına imkan veren sürü kabiliyetinin yaklaşık 1,5 yıla hazır olacağı ifade ediliyor. Kamikaze drone teknolojisinde Türkiye 2019 yıl sonundan itibaren, verilen emir ve görevi hiçbir dış müdahale olmaksızın görüntüleme, hedef seçimi ve imhası dahil tüm koordinasyonu kendi aralarında yapan 'sürü drone' operasyonlarıyla konuşulacak. Toplu saldırı yeteneğinin eklenmesiyle birlikte uçar imha timi Alpagu, Kargu ve Togan, aralarında iş bölümü yaparak operasyon icra edecek.

Bilim kurgu değil gerçek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) eski Genel Müdürü Davut Yılmaz, geçtiğimiz yıl Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Kargu, Alpagu ve Togan'ın çalışma şeklini şöyle özetlemişti: "Gözcü aracımız 'Togan', sadece bir keşif drone'u değil otonom keşif yapan bir araç olacak. Çok sofistike çalışacaklar. Şöyle bir senaryo düşünün: Birlik ilerliyor yolda, Togan gözcülük yapıyor. Hareketli veya sabit bir hedef algıladığında otomatik olarak tespit edip bilgi veriyor kamikazelere. Togan'ın tespiti üzerine operatör kamikazelere emir veriyor ve Togan'dan aldığı bilgilerle hedefe gidip kendini yok ediyor. Amacımız bunların özelliklerini güçlendirip sürü zekasını eklemek. Tamamen otonom çalışmalarını sağlamak. Örneğin 10 tane gözcü Togan'ı sahaya saldığınızda, yerden hiçbir şekilde müdahale olmaksızın onlar kendi aralarında görev paylaşımı yapacaklar. Biri diyecek ki 'sen birliği gözle', diğeri diyecek ki 'ben soldaki dağlara bakıyorum', öbürü 'yola bakıyorum', diğeri 'arkayı kolluyorum'. Bunlar olurken bir yandan da Togan potansiyel tehdit gördüğünde Alpagu'ya ya da Kargu'ya haber verecek, onlar da gidip kendini ve dolayısıyla hedefi yok edecek. Bunlar kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama aslında değil."

İlk görev Afrin’deydi

Terörle mücadelede Özel Kuvvetler’in imkan ve kabiliyetini artıracak kamikaze drone Kargu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nın Burseya Dağı cephesinde denenmişti. Harekât sürdüğü sırada Özel Kuvvetler’in kullandığı Kargu, yaklaşık 5 teröristi tam isabetle vurdu. Suikastçı olarak da bilinen Alpagu ve Kargu’nun hedefinde şimdi Kandil’deki terörist elebaşıları var. Suikastçı drone’lar Alpagu ve Kargu, bir dakikadan daha kısa sürede hazırlanıp fırlatılıyor ve 80 km’nin üzerindeki süratle hedefe saniyeler içinde ulaşıyor. Halen üzerinde anti-personel mühimmatı taşıyan kamikaze İHA’lar, hedefe 120 ila 140 km hızla dalış yapıyor. Gece de görev yapabilen, süratle gelip hedefe çarpmadan kendisini patlatan kamikazelerin etki alanı ise 20 metrekare. Türkiye, kamikaze drone imalatı yapan dünyada 3. ülke konumunda.

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