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ÇANAKKALE

Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale’de Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer, oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Süha Sümer (62) ve eşi Nilgün Akman Sümer (60).

Olay, saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı’nın 4'üncü katında meydana geldi. Süha Sümer (62) ve eşi Nilgün Akman Sümer (60) evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.’nin (36) bıçaklı saldırısına uğradı.

  • Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.
Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Nilgün Akman Sümer’in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay’ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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