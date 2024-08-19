Kariye Camii'nde yeni dönem: Bugün başlıyor

Kariye Camii'nde yabancı turistlere yönelik ücretli ziyaret dönemi başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla başlatılan "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasıyla cami haftanın 6 gününde ziyaret ve ibadete açık olacakken, cuma günleri ise yalnızca ibadet amacıyla açık olacak. Freskleri ve duvarlarındaki Bizans dönemine ait motiflerle dikkat çeken ve 700 yıldan uzun bir süredir varlığını koruyan camide kadınlar ve erkekler için ayrı ibadet alanı bulunuyor.

ZİYARET PROGRAMI NAMAZ VAKTİNE GÖRE DÜZENLENDİ

Ziyaret programının ise namaz vakitlerine göre ayarlandığı belirtildi. Camide gün içinde; vakit namazının 15 dakika öncesinde turistik ziyarete ara verileceği öğrenildi. Cami girişi, içi ve çevresine, yeni uygulamaya yönelik bilgilendirici ve yönlendirici tabelalar da yerleştirildiği görüldü. Camiye ibadet için gelen yerli ve yabancılardan ve ziyaret için gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacağı belirtildi.

KULAKLIK, EŞARP VE ÖRTÜ SATIŞI DA YAPILIYOR

Öte yandan, cami girişinde yer alan bilet gişesinde turistlerin 20 Euro'luk biletleri alarak, camiye giriş yaptığı görüldü. Gişede biletin yanı sıra ziyarette kullanılmak üzere 5 Euro'ya kulaklık, 3 Euro'ya vücut örtüsü ve 1.5 Euro'ya eşarp satışı yapılıyor.





İBADET İÇİN MÜSLÜMAN YABANCILAR CAMİYE ÜCRETSİZ GİREBİLECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise, "Kariye Camii'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, 19 Ağustos Pazartesi itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçiliyor. Kariye Camii; Cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak, diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek" ifadeleri yer aldı.





UNESCO DÜNYA KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE

Vakıflar 1.Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, "Kariye Cami 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami olarak tekrar ibadete açıldı. O dönemde, devam eden restorasyon uygulamasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde tamamlandı. Cami hem ziyarete hem ibadete açılmıştı. Biliyorsunuz, Kariye Cami Unesco Dünya Kültürel Miras Listesi'ndeki çok önemli bir eser" dedi.





ZİYARET TALEBİNİN YÖNETİLMESİ AÇISINDAN YENİ BİR UYGULAMAYA BAŞLADIK

Çetin, "Dolayısıyla hem yabancı hem yerli yoğun bir ziyaret talebi var. Bu talebin yönetilmesi açısından bugün itibarıyla yeni bir uygulamaya başladık. Bu uygulamayla Cuma günleri hariç haftanın 6 günü yabancı ziyaretçilerimizi bilet ile içeriye alıyoruz. Yerli ziyaretçilerimiz için girişimiz ücretsiz ve serbest.

"EZANDAN 15 DAKİKA ÖNCE ZİYARETE KAPATIP NAMAZDAN 15 DAKİKA SONRA ZİYARETE AÇIYORUZ"

Çetin, "İbadet saatlerinde, ezandan 15 dakika önce ziyarete kapatıp, namazdan 15 dakika sonra tekrar ziyarete açıyoruz. Böylelikle yoğun olan ziyaret talebini caminin de sıhhati ve gezenlerin tdaha nitelikli bir gezi yapması açısından kontrol altında tutmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.





"TALEP BENZER ŞEKİLDE YOĞUN"

Çetin uygulamanın ilk günüyle ilgili, "Talep benzer şekilde yoğun ancak daha kontrollü bir şekilde içeri misafir aldığımız için ziyaretçilerimizin daha memnun olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.







