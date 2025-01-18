Karne sevinci: Sömestr tatili başladı

Öğretmenler ve öğrenciler için yoğun geçen birinci dönem dün tamamlandı. 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemi dün sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.

1. SINIFLAR İLK RAPORU ALDI

Millî Eğitim Bakanlığı’nca, bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren ‘gelişim raporu’ verildi.

ÖRNEK GÖSTERİLİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye Halkbank Ortaokulu açılış ve karne töreninde yaptığı konuşmada, ülkede son 22 yılda eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Tekin, uluslararası göstergeler açısından kendilerini bambaşka bir seviyeye taşıdığını anlatarak, “Türkiye, fiziki göstergeler itibarıyla, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okullarımızın teknolojik altyapısı itibarıyla dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık” dedi.

TATİLİ HAK ETTİK

Ankara Çankaya Süleyman Uyar İlkokulu'nda da öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gülce Bilal, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, “Karnemin hepsi çok iyi geldi. Kitap okumayı çok seviyorum, tatilde kitap okuyacağım, gezeceğim, ders çalışacağım” dedi. Gelişim raporunu alan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Dila Sağır, “Çalıştım, başarımı gösterdim. Güzel tatili hak ettim. Tatilde belki kitap okurum, parka çıkarım” diye konuştu. Sağır'ın babası Coşkun Sağır da, “Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli. Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmek, artırmak amacıyla yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DÖNEM 3 ŞUBAT'TA

İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 31 Mart-4 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.







