Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grev kararı aldı

Kartal Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan 83 işçi, maaşlarında yeterli artışın olmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı. Genel İş Sendikası'nın belediye ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alınamayınca sendika grev kararı alındı. Grev kararını Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan duyurdu.

Kartal'da belediye işçilerinden grev kararı.

Grup adına konuşma yapan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Derdimiz hizmet üretmek, ürettiğimiz hizmetin de karşılığını almak. Enflasyonun altında kalmayacak zam oranı istiyoruz. İşçinin ezilmeyeceği, alacağının belli olduğu toplu sözleşmeler talep ediyoruz. Bu sözleşmeler sadece buradaki 83 tane kadrolu arkadaşı ilgilendirmiyor. Bizim İstanbul Anadolu Yakası 1 nolu şube olarak Kartal, Kadıköy ve Ataşehir'de 3 belediyede toplam kadrolu şirket personeli 7 bin 500 tane işçi arkadaşı ilgilendiren sözleşme süreçlerini yönetiyoruz. Uzlaşı ve diyaloga her zaman varız. Ya da bu işin sonu yasal hakkımız olan grevdir. Yasal süreç istediğimiz gibi sonuçlanmazsa greve çıkmak bizim en doğal hakkımız. Buradan belediye başkanımız Gökhan Yüksel'e, belediye yönetimine ve bürokrasisine sesleniyoruz" dedi.

OYNAT 00:59 Bakırköy'den sonra Kartal Belediyesinde de işçiler grev kararı aldı CHP'li Kartal Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Genel İş Sendikası grev kararı aldı. Alınan karar belediye binasına asıldı. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kartal'da belediye işçilerinden grev kararı.

Açıklamasının ardından alınan grev kararını belediye binasına Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan astı. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grev kararının asılmasının ardından grup dağıldı.

GÜNDEM Maltepe’de çöp dağları

GÜNDEM CHP’li belediyede grev resti